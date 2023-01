Mercato : Les détails du dossier Ziyech au PSG

Au cours de ce mercato hivernal, le PSG s’est montré plutôt discret. Cependant, à 24h de la fermeture du marché des transferts, le club de la capitale semble être sur le point d’enregistrer un renfort en provenance de Chelsea. En effet, Hakim Ziyech devrait débarquer au Paris Saint-Germain. Les détails de l’opération.

Comme annoncé par de nombreux médias depuis quelques heures, le Paris Saint-Germain s’est lancé sur la piste Hakim Ziyech à 24h de la fin du mercato hivernal. Un dossier qui pourrait se conclure lors de cette dernière journée du marché des transferts. Pour cela, le club de la capitale et Chelsea discutent des derniers détails de l’opération selon Foot Mercato, notamment de l’inclusion d’une option d’achat dans ce prêt de l’international marocain. A 29 ans, le numéro 22 des Blues est sous contrat avec le club londonien jusqu’en juin 2025. Estimé à 20 millions d’euros par le site Transfermarkt, le Lion de l’Atlas viendrait renforcer l’effectif Rouge & Bleu, pour les six prochains mois, au moins.

🚨 | Les parties sont optimistes pour la finalisation du deal Ziyech au PSG. Négociations en cours pour un prêt avec option d’achat ⏳🇲🇦



Ziyech souhaite rejoindre Paris

Si le PSG s’est lancé sur cette piste, la volonté de voir ce deal aller à son terme est réciproque. En effet, Hakim Ziyech serait prêt et souhaiterait rejoindre le Paris Saint-Germain. Preuve de son implication et son enthousiasme, toujours selon les informations de nos confrères de Foot Mercato, il aurait refusé les avances de Newcastle et Everton ces derniers jours. Le Marocain aurait d’ores et déjà échangé avec certains joueurs de sa potentielle arrivée. Entre Chelsea et le PSG, les discussions seraient « à un stade avancé et tout le monde se veut optimiste pour la finalisation du dossier« . Ce mardi 31 janvier, dernier jour du mercato hivernal 2023, sera à surveiller de près du côté du club de la capitale … .