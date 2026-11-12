Ramos
Image : Compte X @PSG_inside

Mercato – Les détails du transfert de Gonçalo Ramos à l’AC Milan

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum12 novembre 2026

Transféré à l’AC Milan cet été, l’ancien attaquant du PSG, Gonçalo Ramos, a rapporté une petite fortune aux Rouge & Bleu, avec un total qui pourrait atteindre 86 M€.

Après trois saisons au PSG, Gonçalo Ramos a décidé de quitter le club parisien cet été. Rapidement, le choix de l’AC Milan s’est imposé comme la priorité de l’international portugais. Véritable joker de luxe de l’équipe de Luis Enrique, l’attaquant de 25 ans a garni son armoire à trophées, avec notamment deux Ligues des champions remportées.

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Une note finale pouvant grimper à 86 M€

Après avoir rendu de bons services au PSG, l’ancien du SL Benfica a décidé d’obtenir un temps de jeu plus conséquent dans un autre club. Et son transfert à l’AC Milan peut rapporter une petite fortune au club de la capitale. Comme le rapporte le journaliste italien, Guillaume Pacini, via Calcio e Finanza, le PSG est assuré d’obtenir 70 M€ fixes, auxquels s’ajoutent 3,1 M€ de commissions. Ce paiement s’effectuera en quatre versements, qui auront lieu chaque 15 juillet de 2026 à 2029. Mais ce montant pourrait augmenter grâce aux différents bonus intégrés dans ce deal. En cas de sacre en Serie A, 2 M€ s’ajouteront à cette somme. Une somme identique pourrait s’ajouter si le Portugais termine meilleur buteur du championnat. Une qualification en phase de ligue de la Ligue des champions rapporterait 1 M€ supplémentaire et des qualifications pour les quarts de finale, les demi-finales et la finale, et même une victoire en C1, pourraient faire augmenter la note.

Au total, ces bonus, cumulables sur plusieurs saisons, peuvent faire grimper le montant final à 86 M€ pour le PSG. À noter que leur versement est conditionné au nombre de matchs disputés par Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais doit participer à au moins 60 % des matchs pour lesquels il est disponible. S’il manque au moins 50 % des rencontres de la saison, aucun bonus ne pourra être versé, à l’exception de celui lié au titre de meilleur buteur de Serie A.

Youtube : Canal Supporters Paris

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Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum12 novembre 2026

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