Mercato – Les détails du transfert de Gonçalo Ramos à l’AC Milan

Transféré à l’AC Milan cet été, l’ancien attaquant du PSG, Gonçalo Ramos, a rapporté une petite fortune aux Rouge & Bleu, avec un total qui pourrait atteindre 86 M€.

Après trois saisons au PSG, Gonçalo Ramos a décidé de quitter le club parisien cet été. Rapidement, le choix de l’AC Milan s’est imposé comme la priorité de l’international portugais. Véritable joker de luxe de l’équipe de Luis Enrique, l’attaquant de 25 ans a garni son armoire à trophées, avec notamment deux Ligues des champions remportées.

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Une note finale pouvant grimper à 86 M€

Après avoir rendu de bons services au PSG, l’ancien du SL Benfica a décidé d’obtenir un temps de jeu plus conséquent dans un autre club. Et son transfert à l’AC Milan peut rapporter une petite fortune au club de la capitale. Comme le rapporte le journaliste italien, Guillaume Pacini, via Calcio e Finanza, le PSG est assuré d’obtenir 70 M€ fixes, auxquels s’ajoutent 3,1 M€ de commissions. Ce paiement s’effectuera en quatre versements, qui auront lieu chaque 15 juillet de 2026 à 2029. Mais ce montant pourrait augmenter grâce aux différents bonus intégrés dans ce deal. En cas de sacre en Serie A, 2 M€ s’ajouteront à cette somme. Une somme identique pourrait s’ajouter si le Portugais termine meilleur buteur du championnat. Une qualification en phase de ligue de la Ligue des champions rapporterait 1 M€ supplémentaire et des qualifications pour les quarts de finale, les demi-finales et la finale, et même une victoire en C1, pourraient faire augmenter la note.

Au total, ces bonus, cumulables sur plusieurs saisons, peuvent faire grimper le montant final à 86 M€ pour le PSG. À noter que leur versement est conditionné au nombre de matchs disputés par Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais doit participer à au moins 60 % des matchs pour lesquels il est disponible. S’il manque au moins 50 % des rencontres de la saison, aucun bonus ne pourra être versé, à l’exception de celui lié au titre de meilleur buteur de Serie A.

Tous les détails du transfert de Gonçalo Ramos du #PSG à l’AC Milan (via Calcio e Finanza) : – 70 M€ fixes – 3,1 M€ de commissions (73,1 M€ inscrits au bilan) – Paiement au PSG en 4 versements de 17,5 M€, chaque 15 juillet de 2026 à 2029 Les bonus négociés : – Scudetto : 2 M€ – Qualification en phase de ligue de C1 : 1,2 M€ – Quart, demi-finale et finale de C1 : 1 M€ chacun – Victoire en C1 : 1 M€ – Meilleur buteur de Serie A : 2 M€ Ces bonus sont cumulables, y compris sur plusieurs saisons, dans la limite de 16 M€ pour un total maximum de 86M. Ils sont conditionnés à la participation de Ramos à au moins 60 % des matches pour lesquels il est disponible. S’il manque au moins 50 % des rencontres de la saison, aucun bonus ne peut être versé, sauf celui de meilleur buteur de Serie A. — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) November 12, 2026