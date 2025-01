Le dossier le plus chaud du mercato hivernal du PSG est sans aucun doute celui de Khvicha Kvaratskhelia. Alors que les dernières informations annonçaient un accord verbal entre le club de la capitale et Naples, des discussions dans le sud de la France seraient actuellement en cours.

La volonté de quitter Naples de Khvicha Kvaratskhelia a été rendue publique par son coach dans le sud de l’Italie, Antonio Conte. La volonté du PSG de recruter le joueur, qui ne date pas de cet hiver, est également connue de tous. Les dernières informations à ce sujet sont unanimes : un accord verbal aurait été ficelé entre les deux clubs. Cependant, ce dernier ne tournerait pas autour de l’offre annoncée de 45M€, refusée par la direction napolitaine selon La Repubblica. Le quotidien italien annonce pour la suite des négociations, que le directeur sportif de l’actuel leader de Série A, Giovanni Manna, s’est envolé pour Nice avec un rendez-vous avec ses homologues du Paris Saint-Germain au programme. De l’autre côté des Alpes, on parle de « prochaines heures décisives » pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia. Une information concernant la réunion entre les deux camps à Nice confirmée par nos confrères du Parisien. Ces derniers évoquent l’assurance quant à la finalité de l’opération du côté de Naples et du PSG, reste à discuter désormais du prix : « Dans la dernière ligne droite, il est forcément question de gros sous« .

Un accord total espéré rapidement par les deux camps

Pour le Paris Saint-Germain, c’est un transfert autour de 65M€ et 75M€ qui est espéré, quand Naples valorise son joueur à 80M€. C’est aujourd’hui l’objet de la rencontre sur la Côte d’Azure : l’accord définitif, le prix, les bonus … . En terme de timing, Luis Enrique aimerait pouvoir compter sur Khvicha Kvaratskhelia le plus rapidement possible « contre Reims le 25 janvier si le joueur a signé son contrat d’ici là« , avance Le Parisien comme exemple. C’est ainsi que « les dirigeants italiens comme français tablaient sur un accord possible ce mardi ou ce mercredi« , toujours selon le quotidien français. Le club d’Aurelio De Laurentiis se pencherait d’ores et déjà sur un remplaçant au Géorgien et le nom d’Alejandro Garnacho revient dans le sud de l’Italie.