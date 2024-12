Selon les derniers échos de la presse, le PSG pourrait se mettre sur la piste le menant à Mohamed Salah. Cette dernière prend de l’ampleur et les dernières informations ne vont pas dans le sens contraire.

A la fin de cette saison 2024/2025, Mohamed Salah sera en fin de contrat avec Liverpool. Après huit saisons chez les Reds, l’international égyptien est plus proche que jamais d’un départ, comme il l’a concédé lui-même après la 12e journée de Premier League face à Southampton (victoire 2-3) et son doublé : « On est presque en décembre et je n’ai pas reçu d’offres de prolongation de la part du club. Je suis probablement plus proche d’un départ que de rester. Vous savez, je suis ici depuis longtemps. Il n’y a aucun autre club comme celui-ci. (…) Les fans m’aiment et je les aime. Mais, à la fin du compte, ce n’est pas ma décision« . Dans ce contexte, nos confrères de L’Equipe évoquent ces dernières heures la possibilité de voir Mohamed Salah débarquer sous les cieux parisiens. Le numéro 11 de Liverpool aurait ouvert la porte au Paris Saint-Germain : « Il y a désormais de bonnes chances qu’il termine au PSG« , selon une source proche du dossier relayée par L’Equipe. De son côté, le club de la capitale a évidemment démenti ces informations.

https://twitter.com/CanalSupporters/status/1863527904899924306 X : @CanalSupporters

Malgré les démentis attendus du Paris Saint-Germain, les confirmations tombent, notamment en provenance d’Angleterre. En effet, selon TalkSport, les discussions sont entamées entre le PSG et Mohamed Salah, et les deux parties discutent depuis longtemps. Si le club de la capitale entre dans une nouvelle ère de son histoire récente, le média britannique affirme qu’il n’est pas question que les dirigeants parisiens refusent l’opportunité de signer Mohamed Salah si celle-ci se présente. Cependant, Andy Brassel, journaliste pour TalkSport, affirme également qu’il n’est pas étonnant de voir l’information fuiter afin de mettre le pression sur Liverpool. Par ailleurs, l’Arabie Saoudite ne reste pas bien loin de ce dossier.