Mercato : Les discussions s’accélèrent pour Manuel Ugarte

La fin de mercato du PSG devrait être animée dans le sens des départs comme des arrivées. En effet, si le PSG a recruté quatre joueurs jusque-là, des départs sont désormais attendus.

Depuis le début du mercato, Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho, et Désiré Doué ont rejoint le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a su trouver une porte de sortie à Renato Sanches en prêt au SL Benfica et Cher Ndour du côté de Besiktas. Le troisième joueur ayant quitté le PSG, Noha Lemina, a rejoint dans le cadre d’un transfert définitif, le FC Annecy (L2). Le PSG espère tout de même se séparer de certains joueurs, et Manuel Ugarte en fait partie. Le milieu de terrain uruguayen est l’objet d’un long feuilleton qui dure dans le temps. En effet, le numéro 4 du Paris Saint-Germain est envoyé avec insistance du côté de Manchester United sans pour autant connaître de réelles avancées. Le club de la capitale ne souhaite pas être perdant et récupérer le plus d’argent possible sur les 60 millions d’euros investis l’été dernier pour s’attacher les services de Manuel Ugarte. Cependant, selon les dernières informations de Julien Froment, journaliste pour le service des sports de Radio France, « les discussions s’accélèrent pour le transfert d’Ugarte à Manchester United« . Si les derniers échos de la presse évoquaient la possibilité du prêt avec obligation d’achat, notre confrère affirme lui que le transfert se fera sous forme de vente, et que le PSG ne sera pas perdant financièrement.

Toujours selon Julien Froment, l’opération dégraissage devrait s’accélérer en cette fin de mercato pour le PSG, qui a invité Danilo Pereira, Juan Bernat, Nordi Mukiele et Carlos Soler a se trouver une porte de sortie. Les prochains jours seront décisifs pour ces joueurs qui n’entrent pas dans les plans de Luis Enrique.