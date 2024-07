Le PSG devrait se montrer actif au cours des prochaines semaines sur le marché des transferts. Dans le sens des arrivées ou des départs, le club de la capitale devrait procéder à plusieurs mouvements, dont celui de Manuel Ugarte, annoncé avec insistance sur les tablettes de Manchester United.

Depuis plusieurs semaines déjà, Manuel Ugarte est envoyé loin du PSG. Après une première saison en Rouge & Bleu au cours de laquelle l’Uruguayen aura disputé 37 rencontres toutes compétitions confondues, le récent troisième de la Copa América pourrait plier bagage. En effet, selon les derniers échos de la presse, les positions se rapprocheraient dans les négociations entre le Paris Saint-Germain et Manchester United. Si les dirigeants parisiens espèrent à minima se rapprocher des 60 millions d’euros dépensés à l’été 2023, la plus value sera difficilement réalisable pour une joueur dont la valeur marchande est estimée aujourd’hui par le site spécialisé Transfermarkt à 45 millions d’euros. Ce lundi 15 juillet, alors que le joueur de 23 ans sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028 est actuellement en vacances après le championnat continental américain disputé avec l’Uurguay, de nouvelles informations en provenance d’Allemagne émanent à propos de son avenir. Celles-ci affirment que Manchester United est toujours présent sur le dossier Manuel Ugarte et que ce dernier est bien candidat pour un transfert dans le nord de l’Angleterre.

Le journaliste pour Sky Sport en Allemagne, Florian Plettenberg, affirme également qu’aucun accord n’a été trouvé pour le moment et les discussions se poursuivent entre Manchester United et le Paris Saint-Germain. Au Portugal, dans les colonnes d’O Jogo, les liquidités récupérées dans le transfert de Manuel Ugarte pourraient permettre au PSG d’améliorer son offre auprès du SL Benfica dans le dossier Joao Neves.