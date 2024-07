C’est un véritable feuilleton qui s’annonce pour le PSG avec le dossier de l’avenir de Xavi Simons. Depuis plusieurs semaines le joueur aurait fait part de sa volonté de ne pas évoluer sous les cieux parisiens, et aujourd’hui un accord aurait été trouvé avec le Bayern Munich.

S’il est encore engagé avec les Pays-Bas pour l’Euro 2024, notamment pour son huitième de finale face à la Roumanie ce mardi soir (18h sur BeIN Sports), l’avenir de Xavi Simons reste incertain. En effet, son prêt est désormais terminée au RB Leipzig et le Néerlandais est donc un joueur du PSG sous contrat jusqu’en 2027. Cependant, depuis plusieurs semaines déjà, le Batave aurait fait part à la direction parisienne de sa volonté de ne pas évoluer au Paris Saint-Germain en 2024/2025. En ce sens, les pistes se multiplient pour Xavi Simons et la plus insistante reste le Bayern Munich. Selon les informations de Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, le club de la Bavière aurait conclu un accord avec le titi parisien sur le plan salarial avec des émoluments annuels à hauteur de 6 millions d’euros, pouvant atteindre les 12M€. Un accord qui pousse la direction du Bayern Munich et son directeur sportif en tête, Max Eberl, à poursuivre les négociations avec leurs homologues du PSG. Les pourparlers devraient durer dans le temps quand on connaît la complexité du dossier avec notamment une part d’une potentielle indemnité de transfert qui devrait revenir … au PSV Eindhoven. En ce sens, l’option d’un nouveau prêt pourrait revenir sur la table. Toujours selon Fabrice Hawkins, le RB Leipzig resterait intéressé et n’aurait pas baissé les bras dans ce dossier pour obtenir un nouveau prêt de Xavi Simons.

X : @FabriceHawkins

Car oui, la complexité d’un transfert sec fait qu’une opération pour l’avenir de Xavi Simons ne serait « qu’un prêt ou prêt avec option d’achat. La formule reste à déterminer quel que soit le club qui va accueillir Simons« .