Mercato : Les plans du PSG pour les prochaines semaines

A deux semaines de la fermeture des portes du mercato hivernal 2025, le PSG voit les contours de son effectif s’affiner. A l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, le club de la capitale ne devrait pas tarder à officialiser les prêts de Randal Kolo Muani et Milan Skriniar. Quid de la suite ?

Le renforcement du secteur offensif du PSG semblait être une priorité pour les dirigeants parisiens et le coach Luis Enrique. Ainsi, Khvicha Kvaratskhelia, s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’en 2029, en provenance de Naples, contre 70M€ + des bonus. Ainsi, Randal Kolo Muani a traversé les Alpes dans le sens inverse afin de rejoindre la Juventus Turin en prêt jusqu’à la fin de cette saison 2024/2025. Milan Skriniar, longtemps annoncé sur le départ, a lui pris la direction d’Istanbul en Turquie afin de s’engager avec Fenerbahçe. En revanche les deux prêts restent dans l’attente de la direction parisienne qui doit libérer des places dans sa liste de joueurs prêtés. Ainsi, Cher Ndour pourrait être rappelé prématurément de sa pige à Besiktas afin d’être vendu. D’autres joueurs de l’effectif Rouge & Bleu pourrait plier bagage dans les deux prochaines semaines afin d’officialiser les prêts de Milan Skriniar et Randal Kolo Muani, mais aussi pour libérer de la place aux potentielles futures arrivées. En effet, selon le bien informé @Djaameel_ et le journaliste Fabrice Hawkins, le club de la capitale souhaiterait l’arrivée d’un défenseur central droit dès cet hiver afin de remplacer Milan Skriniar.

Cependant, un écho contraire existe face à ces informations. En effet, Josué Cassé, journaliste pour Foot Mercato, affirme lui que « le PSG ne compte pas recruter un défenseur central malgré le départ de Milan Škriniar« .