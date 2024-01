Le mercato hivernal a ouvert ses portes et le PSG se montre déjà actif avec le recrutement de Lucas Beraldo qui devrait être suivi par celui de Gabriel Moscardo. Cependant, le sens des départs sera également à suivre sous les cieux parisiens.

En effet, la révolution entamée au cours de l’été dernier sous l’impulsion de Luis Campos et Luis Enrique, devrait se poursuivre cet hiver. A commencer par la nouvelle politique de recrutement qui se targue d’être moins bling bling et donc de se pencher davantage sur des recrutement semblables à ceux de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Cependant, pour mener à bien cette révolution, le PSG s’est séparé de plusieurs éléments phares comme Leo Messi, Neymar ou encore Marco Verratti. Un ménage dans son effectif que souhaite poursuivre la direction du Paris Saint-Germain en ayant coché le nom d’Hugo Ekitike. Après un départ avorté lors du dernier mercato estival, l’ancien du Stade de Reims a pris place au placard après ses huit petites minutes disputées lors de la première journée de Ligue 1 Uber Eats le 12 août dernier (0-0 vs FC Lorient). Une situation de laquelle devrait s’extirper l’attaquant de 21 ans, dès cet hiver. Pour cela, les portes de sortie ne manquent pas pour le joueur recruté près de 35 millions d’euros par le PSG. En effet, selon RMC Sport, l’Eintracht Francfort, Wolfsburg ou encore Wolverhampton seraient sur le coup.

En Premier League, Wolverhampton serait ouvert à l’idée d’accueillir Hugo Ekitike pour la deuxième partie de saison en prêt : « Les Wolves entretiennent de bonnes relations avec la direction sportive du PSG« , décrivent nos confrères d’RMC Sport. En Allemagne, Wolfsburg et Francfort seraient sur la piste également. Déjà cité dans ce dossier l’été dernier, l’Eintracht aurait des doutes sur la forme physique d’une de ses pistes en attaque : Rafiu Durosinmi. En ce sens, le club de Bundesliga aurait comme objectif de recruter deux attaquants.

[MAJ]

Une première offre de Wolfsburg ?

Dans le même sens des informations déjà parues, L’Equipe ajoute ses compléments. En effet, parmi les trois prétendants cités précédemment, Wolfsburg aurait une avance sur ses concurrents. Le club allemand, actuellement 10e de Bundesliga, aurait d’ores et déjà entamé des négociations pour tenter d’obtenir un prêt payant d’Hugo Ekitike avec une prise en charge du salaire. Wolfsburg devrait envoyer rapidement une première offre officielle, pendant que le joueur de son côté évalue actuellement les différentes options qui s’offrent à lui.