Mercato – Les questions autour du recrutement du PSG

Leader incontestable en Ligue 1, le PSG galère en Ligue des champions. Certains observateurs pointent du doigt le recrutement du club de la capitale qui mise plus sur des jeunes en devenir que sur des grandes stars.

Depuis l’arrivée de Luis Enrique à la tête du PSG à l’été 2023, le club de la capitale a décidé de changer de projet. Fini l’achat de grandes stars mais plutôt de jeunes joueurs prometteurs qui tenteront d’éclater au sein des Rouge & Bleu. Si cela fonctionne en Ligue 1, en Ligue des champions, c’est beaucoup plus difficile. En Europe, « pour l’instant, le virage volontaire pris par le club parisien, présent trois fois dans le dernier carré au cours des cinq dernières éditions, semble l’envoyer dans le décor », lance L’Equipe. Après avoir touché les limites de sa politique de stars à tout prix, sur le long terme, il semble avoir touché trop vite la limite de sa reconstruction avec de jeunes joueurs qui ne sont pas prêts pour le niveau auquel le club parisien devrait prétendre, estime le quotidien sportif. « Cet échec provisoire, qui reste à entériner, pose la question de la pertinence et de l’origine de cette politique sportive d’un club à 800 millions d’euros de budget. »

Un écart choquant entre l’investissement et le niveau de l’effectif

L’écart vertigineux et choquant entre l’argent – plus de 600 M€ – qu’ont dépensé le PSG et Luis Campos depuis l’été 2023, et le niveau de l’effectif, est au cœur de l’impuissance parisienne en C1. « Trop de joueurs recrutés par le dirigeant portugais – Ugarte, Skriniar, Kolo Muani, Beraldo, etc. – n’ont rien apporté, d’autres ont besoin de grandir – Barcola, Neves, Doué, etc. -, et personne, à commencer par les supposés leaders (Dembélé), n’est capable d’assumer la responsabilité de tirer l’équipe vers le haut quand la route s’élève. » L’Equipe estime que l’échec lors des cinq premières journées de la phase de ligue de la Ligue des champions est d’abord celui de son recrutement. En continuant de surpayer des joueurs moyens ou très jeunes et en refusant de surpayer les joueurs confirmés comme le Munichois Joshua Kimmich qui aurait pu faire une différence, Paris s’est affaibli, tance le quotidien sportif. « Désormais, la question est de mesurer dans les prochaines semaines/mois une inflexion potentielle de ce projet. Dit différemment, Paris, face à ce constat d’échec, peut-il évoluer ? Ce n’était pas le sens des retours post-défaite ces dernières heures. Au contraire, les éléments de langage diffusés appelaient à une forme de « patience », de « stabilité ». Avec la volonté assumée, après des années de décisions soudaines parfois déraisonnables, d’assumer le virage pris il y a un an et demi d’un projet plus collectif qui doit s’inscrire sur le long terme. » L’Equipe conclut en expliquant qu’il n’est pas question de remettre en cause la position de Luis Enrique, lui qui a récemment prolongé, même si ce n’est pas encore officiel, jusqu’en juin 2027.