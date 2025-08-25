Mercato : L’étau se resserre pour Gianluigi Donnarumma sur le marché

Depuis le recrutement de Lucas Chevalier, les choses sont claires : Gianluigi Donnarumma est poussé vers la sortie. Cependant, reste à trouver une porte de sortie sur le marché des transferts pour le portier italien, et tout pourrait ne pas se passer comme prévu.

Le PSG a fait son choix entre Gianluigi Donnarumma et Lucas Chevalier. Le portier italien est poussé vers la sortie après le recrutement du Français. Après une saison 2024 / 2025 historique en Rouge & Bleu, l’ancien de l’AC Milan doit désormais se trouver un nouveau point de chute. Et si tout semblait évident, à une semaine de la fermeture des portes du marché des transferts, l’étau se resserre pour Donnarumma. En effet, nos confrères britanniques de Sky Sport démentent l’information qui fait état d’un accord entre le joueur et Manchester City, et évoquent la volonté du club de Premier League de garder Ederson. Une volonté qui vient s’ajouter aux négociations compliquées entre Manchester City et le PSG qui pourraient rendre l’opération compliquée. En effet, les champions d’Europe en attendent entre 40 et 50 millions d’euros, quand les Citizens évaluent Gianluigi Donnarumma à moins que ça avec un an de contrat courant. Les positions sont donc éloignées, et paraissent difficiles à rapprocher en seulement quelques jours. « Mais à un peu plus d’une semaine de la fin du mercato, rien ne garantit qu’il rejoindra Manchester City, à moins qu’Ederson ne quitte le club« , relate Sky Sport à propos de Gianluigi Donnarumma.