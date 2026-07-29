Mercato – L’intérêt du PSG pour Zion Suzuki se confirme

Alors que des renforts sont attendus en attaque, le PSG pourrait également se renforcer au poste de gardien de but en ciblant le jeune portier japonais Zion Suzuki (23 ans).

Le PSG poursuit sa tradition de renforcer son poste de gardien de but à chaque mercato estival. Le club de la capitale a déjà officialisé l’arrivée du jeune portier italien Alessandro Longoni (18 ans), mais pourrait frapper un nouveau coup sur le marché des gardiens. Si des renforts sont attendus en attaque, le board parisien pourrait aussi bouleverser sa hiérarchie au poste de gardiens de but. « Cela s’inscrit dans une politique globale du Paris Saint-Germain qui consiste à toujours être à l’affût de jeunes à fort potentiel. Le club veut prendre de l’avance en recrutant des talents afin de les développer, et ce à tous les postes », explique RMC Sport.

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Recruté puis prêté ?

Ainsi, le média sportif confirme une information parue ces derniers jours : l’intérêt du PSG pour Zion Suzuki. Sous contrat jusqu’en 2029 avec Parme, le portier de 23 ans sort d’une Coupe du monde remarquée avec le Japon. RMC Sport indique que les dirigeants parisiens suivent de près l’international nippon en vue d’un transfert, qui pourrait être suivi d’un prêt, à moins d’un départ de Lucas Chevalier lors de ce mercato. « Mais la tendance n’est actuellement pas à un départ du PSG. » Cependant, le double champion d’Europe n’est pas seul sur ce dossier et doit faire face à la concurrence de la Juventus.

De son côté, le journaliste de Foot Mercato Santi Aouna apporte également des précisions sur ce dossier. Des contacts ont eu lieu entre les différentes parties ces derniers jours. L’objectif serait de s’attacher ses services dès cet été, puis de le prêter dans la foulée. Concernant la Juventus, elle aurait déjà transmis une offre à Parme, laquelle a été refusée par le club italien.

🚨🔵🟡🇯🇵 #SerieA |



🔐 Le PSG avance bien sur Zion Suzuki.



🤝 Des contacts ont eu lieu entre toutes les parties ces derniers jours.



👀 Les dirigeants parisiens suivent de très près le gardien de Parme dans l’optique d’un transfert, qui pourrait être suivi d’un prêt.



❌ De son… pic.twitter.com/uGT6tIQjuM — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 29, 2026