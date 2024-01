Au cours de ce mercato d’hiver du PSG, certains dossiers font couler plus d’encre que d’autres. Pour les plus discrets, celui de Cher Ndour fait bonne figure. Le jeune milieu de terrain italien pourrait pourtant être un protagoniste ces prochains jours en pliant bagage pour l’Italie.

Lors du mercato d’été 2023, le PSG s’est penché sur la piste le menant à Cher Ndour. Le jeune milieu de terrain de 19 ans a fini par intégrer l’effectif de Luis Enrique dans le cadre d’un transfert libre en provenance de Benfica. L’occasion pour l’Italien de parapher un contrat jusqu’en 2028 avec le club de la capitale. S’il était compliqué d’envisager une place de titulaire dans l’entrejeu Rouge & Bleu, le temps de jeu de Cher Ndour et sa place dans le groupe professionnel sont finalement bien minces. En effet, non inscrit sur la liste UEFA du club, le natif de Brescia n’a disputé que 4 matchs, passant 115 minutes sur le pré toutes compétitions confondues. Un temps de jeu qui pourrait pousser le joueur à la réflexion quant à son avenir à court terme, notamment autour d’un prêt cet hiver. Pour envisager cela, les opportunités ne devraient pas manquer. En effet, selon les derniers échos de la presse en Italie, différentes pistes s’offrent à Cher Ndour. C’est en tous cas ce qu’affirme Gianluca Di Marzio, qui avançait La Sampdoria, Brescia, Como, Modena et Palerme comme prétendants. Cependant, dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport ce lundi, un nouveau club transalpin fait son trou.

La Série A comme point de chute ?

Si ces clubs de Série B s’intéressent à Cher Ndour, ils devront jouer des coudes avec l’actuel 17e de Série A : Cagliari. En effet, nos confrères de la Gazzetta dello Sport affirment ce lundi que les Rossoblù visent Cher Ndour pour un prêt cet hiver, mais la concurrence pourrait rendre ce dossier difficile.