Mercato : Lisandro Martinez sur les tablettes du PSG ?

A l’approche du mercato hivernal, le PSG voit les pistes se multiplier. Si du renfort est attendu sur toutes les lignes, c’est aujourd’hui en défense qu’un nouveau dossier voit le jour.

Ces dernières semaines, Milan Skriniar est envoyé avec insistance du côté de la Juventus Turin. En effet, selon les derniers échos de la presse en Italie, le défenseur slovaque aurait donné son accord au club de la Vielle Dame afin de le rejoindre, reste à connaître la position et les exigences du PSG dans ce dossier. Cependant, les dirigeants parisiens seraient d’ores et déjà sur le pont afin de remplacer l’ancien de l’Inter Milan. Car oui, selon les informations de Caught Offside, le club de la capitale s’intéresserait à Lisandro Martinez. Le défenseur de Manchester United pourrait être l’objet d’une approche de la part du Paris Saint-Germain. A 26 ans, l’Argentin reste sous contrat avec les Red Devils jusqu’en juin 2027 et son club espère prolonger son contrat, face à l’intérêt du PSG. Titulaire dans le nord de l’Angleterre, Lisandro Martinez a pris part à 20 rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de la saison 2024/2025, malgré les recrutements de Noussair Mazraoui ou encore Lenny Yoro. Reste à savoir si le dossier sera actif ce mois de janvier 2025, ou l’été prochain.