Mercato – Liverpool encore loin des exigences du PSG pour Bradley Barcola

Après avoir informé le PSG qu’il ne prolongera pas son contrat, Bradley Barcola pourrait quitter les Rouge & Bleu cet été pour rejoindre Liverpool. Toutefois, le club anglais est encore loin du prix fixé par les dirigeants parisiens.

Si le PSG s’active dans le sens des arrivées pour boucler les dossiers de Zion Suzuki, Maghnes Akliouche et Mika Godts, deux joueurs pourraient encore quitter les Rouge & Bleu d’ici la fin du mercato estival. Après avoir amassé un beau pactole grâce aux ventes de Lee Kang-in, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, le board parisien pourrait encore renflouer leurs caisses avec les possibles ventes d’Ibrahim Mbaye et de Bradley Barcola cet été.

À lire aussi : Le PSG va accélérer son mercato du côté des arrivées

Liverpool prépare une offre de plus de 100 M€

Concernant l’international français, il ne prolongera pas son contrat, qui prend fin en juin 2028. Cette fenêtre des transferts pourrait donc permettre aux Rouge & Bleu de réaliser une excellente plus-value sur un joueur recruté pour 45 M€, en provenance de l’Olympique Lyonnais à l’été 2023. En cas de départ, le numéro 29 parisien a fait de Liverpool sa priorité pour la suite de sa carrière. De leur côté, les Reds, désormais entraînés par Andoni Iraola, ont été séduits par le profil de l’ancien Lyonnais.

Reste désormais aux deux clubs à trouver un terrain d’entente en vue d’un éventuel transfert. Mais on en est encore loin, comme le rapporte RMC Sport. « Le PSG et Liverpool discutent dans la perspective d’un transfert de l’international français, mais les propositions verbales et les montages suggérés par le club anglais sont très éloignés des prétentions parisiennes », explique le média sportif. Les dirigeants parisiens ont fixé le prix de leur ailier de 23 ans à 170 M€, en se basant notamment sur les récents transferts de Morgan Rogers à Chelsea (138 M€) et d’Elliot Anderson à Manchester City (135 M€).

De son côté, Le Parisien confirme que le club de la capitale ne discutera pas à moins de 160-170 M€ pour Bradley Barcola. Enfin, Fabrizio Romano apporte également des précisions sur ce dossier. Les discussions ont déjà débuté entre le PSG et Liverpool au sujet d’un transfert du Français. Le club de Premier League serait même prêt à formuler une offre supérieure à 100 M€, un montant encore très éloigné des exigences des Rouge & Bleu. Mais les discussions se poursuivent entre les deux clubs, précise le spécialiste du mercato.

🚨🔴 Understand official club to club talks between Liverpool and Paris Saint-Germain for Bradley Barcola have started.#LFC indicated initial bid value over €100m, still far from PSG requests — but talks are on.



Barcola wants Liverpool, as exclusively revealed since May. pic.twitter.com/0AnsWpuklP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2026