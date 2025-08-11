Mercato : Liverpool garde Bradley Barcola comme alternative à Alexander Isak

Le mercato estival bat son plein et le PSG s’apprête à officialiser sa deuxième recrue. En effet, Illia Zabarnyi est arrivé à Paris, quelques jours après Lucas Chevalier. Dans le sens des départs, les choses sont plus calmes pour le Paris Saint-Germain.

Le PSG s’est renforcé ces dernières heures avec l’arrivée de Lucas Chevalier au Campus PSG et l’imminence du transfert d’Illia Zabarnyi. Cependant, pour se renforcer d’avantage, il faudra dégraisser l’effectif. Outre le départ de Milan Skriniar, le club de la capitale peine à se séparer des éléments sur lesquels il ne compte plus. En revanche, des joueurs importants du groupe de Luis Enrique sont courtisés sur le marché des transferts. C’est le cas de Bradley Barcola. Le Français est la cible de Liverpool. Les dirigeants des Reds restent concentrés sur leur priorité qu’est Alexander Isak. En cas d’échec sur la piste du suédois, si Newcastle ferme la porte à double tour ou ne parvient pas à trouver le remplaçant idoine, le champion d’Angleterre en titre foncerait alors sur Bradley Barcola. C’est en tous cas ce qu’affirme le spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, dans son podcast Here We Go. Ce dernier souligne tout de même la volonté du club de la capitale de prolonger son ailier. En effet, le numéro 29 du Paris Saint-Germain a convaincu à tous les étages : Luis Enrique, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi souhaitent prolonger Bradley Barcola. La direction parisienne devrait proposer une importante revalorisation salariale à l’ancien de l’Olympique Lyonnais.