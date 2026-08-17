Mercato – Liverpool juge le prix d’Ibrahim Mbaye trop élevé

Ibrahim Mbaye pourrait quitter le PSG avant la fin du mercato. Le titi intéresse de nombreux clubs, dont Liverpool. Mais ce dernier juge le prix demandé par le PSG trop élevé.

Le PSG pourrait voir deux de ses joueurs partir avant la fin du mercato. Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye, présents dans le groupe du club de la capitale pour le Trophée des champions contre Lens, n’ont finalement pas été sur la feuille de match. Une preuve de plus qu’ils ne seront plus au PSG à la fin du mercato ? Les deux attaquants sont courtisés par Liverpool, qui aimerait s’offrir leurs services. Si l’ancien Lyonnais a trouvé un accord avec les Reds pour son futur contrat, les deux clubs n’ont pas encore trouvé d’accord.

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Liverpool a discuté avec son agent

Liverpool aurait fait une offre de 115 millions d’euros au PSG. Offre jugée insuffisante par le club de la capitale qui attendrait au moins 160 millions d’euros pour laisser filer son numéro 29. Une somme que ne compteraient pas mettre les dirigeants anglais. Dans le dossier Ibrahim Mbaye, c’est également difficile. Le PSG ne s’opposera pas à son départ s’il reçoit une offre qui lui convient. Selon les dernières rumeurs, le club de la capitale aimerait récupérer 50 millions d’euros. Selon les informations de Fabrizio Romano, Liverpool aurait discuté avec l’agent d’Ibrahim Mbaye, Jorge Mendes, alors que le joueur apprécie le projet que lui propose Liverpool. Mais le spécialiste du mercato indique que la valorisation actuelle fixée par le PSG est jugée trop élevée par le club de Premier League.