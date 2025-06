Mercato : Liverpool sur les traces de Bradley Barcola ?

Ces dernières heures dans la rubrique marché des transferts, le nom de Bradley Barcola revient avec insistance. En effet, en Allemagne et aujourd’hui en Angleterre, le numéro 29 du PSG attire les convoitises.

Cette semaine, l’avenir parisien de Bradley Barcola était remis en cause du côté de l’Allemagne. En effet, Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sport, affirmait que des premiers échanges ont eu lieu entre le Bayern Munich et les représentants de l’ancien de l’Olympique Lyonnais. Aujourd’hui, c’est en Angleterre que l’ailier français fait la Une. C’est le BBC Sport qui affirme que Liverpool préparerait une offre de transfert pour s’attacher les services de Bradley Barcola. Cependant, malgré la multiplication d’informations au sujet de son avenir, « Bradley Barcola ne partira pas du PSG« . C’est en tous cas ce qu’affirme Josué Cassé, journaliste pour Foot Mercato qui précise : « Il fait pleinement partie du projet. Aucune volonté de départ« . Si de son côté le joueur de 22 ans n’envisage donc pas de quitter le PSG, le club de la capitale ne souhaite pas se séparer de son ailier non plus en le considérant comme « intransférable », toujours selon nos confrères de Foot Mercato.

Pour rappel, le numéro 29 du Paris Saint-Germain est sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2028, et garde un rôle important dans le vestiaire Rouge & Bleu.