Mercato – L’OL et Strasbourg à la lutte pour Noham Kamara

Plus appelé dans le groupe de Luis Enrique, Noham Kamara devrait quitter le PSG cet hiver. Et deux clubs de Ligue 1 sont à la lutte pour le récupérer.

Apparu à une seule reprise cette saison, lors du 32es de finale de Coupe de France face à Fontenay (29 minutes), Noham Kamara devra poursuivre sa carrière loin de Paris pour continuer son développement. En effet, l’international U20 français a disparu peu à peu du groupe parisien au fil de la saison, lui dont le contrat s’étend jusqu’en 2028 avec les Rouge & Bleu.

Strasbourg mise sur un projet à long terme

Et deux clubs de Ligue 1 se sont positionnés pour le récupérer dès ce mercato hivernal. En effet, L’Equipe confirme l’intérêt prononcé de l’Olympique Lyonnais pour le défenseur de 18 ans. L’OL négocie une arrivée sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Les deux clubs ont déjà entamé des discussions officielles autour de ce dossier. Mais les Gones devront faire face à la concurrence du RC Strasbourg. Le quotidien sportif explique que la formation alsacienne « espère pouvoir convaincre le joueur de rejoindre le club cet hiver dans un projet à long terme. » Dans le viseur de nombreux clubs français, Noham Kamara voit donc l’OL et le RCSA batailler pour s’attacher ses services.