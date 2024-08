Parmi les joueurs du PSG annoncés en partance, Manuel Ugarte est le nom qui résonne le plus ces derniers jours. Les tractations se poursuivent avec Manchester United et l’optimisme est de mise.

Depuis le début du mercato estival, Manuel Ugarte est annoncé sur le départ. En effet, avec le recrutement de Joao Neves et le traitement qu’il lui a été réservé par Luis Enrique, le message semble clair : l’Uruguayen n’entre plus dans les plans du technicien espagnol. Ainsi, le numéro 4 du PSG pousserait personnellement pour rejoindre Manchester United. Cependant, si les 60 millions d’euros dépensés par club de la capitale l’été dernier afin de s’attacher les services Manuel Ugarte auprès du Sporting Portugal ne seront pas récupérés, les dirigeants parisiens espèrent tout de même perdre le moins d’argent possible. Une donnée qui pu tout au long des dernières semaines ralentir les pourparlers entre le Paris Saint-Germain et Manchester United. Cependant, ce mercredi 21 août, Fabrizio Romano, journaliste spécialiste du mercato, affirme que l’optimisme est de mise du côté de Manchester United quant à l’arrivée de Manuel Ugarte dans le nord de l’Angleterre. Les discussions auraient avancées, et la solution privilégiée serait le prêt associé à une obligation d’achat. Le joueur continue de pousser afin que le transfert se fasse.