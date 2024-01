Le mercato d’hiver du PSG semble avoir légèrement changé de direction. En effet, si l’arrivée de Lucas Beraldo a été rapidement officialisée, celle de Gabriel Moscardo a connue un véritable contretemps. Au cours de sa visite médicale, il a été découvert une blessure au milieu de terrain de 18 ans.

La piste menant à Gabriel Moscardo a rondement été menée par le PSG qui était sur le point d’enregistrer officiellement l’arrivée du milieu de terrain des Corinthians. Cependant, au moment de la visite médicale, le jeune joueur de 18 ans a connu un léger retard dans la concrétisation d’une grande étape dans sa carrière, lui qui s’apprêtait à quitter son Brésil natale pour la première fois de sa carrière. En effet, une blessure au pied lui a été décelée, et celle-ci engendrera une opération chirurgicale qui l’écartera des terrains pour les trois prochains mois, comme annoncé par le principal intéressé sur son compte Instagram. Si sa signature est donc retardée par cette blessure à soigner et le flou demeure légitimement autour de sa situation, le PSG « se montre optimiste pour qu’il signe dès son retour de blessure« , selon RMC Sport. Ces derniers affirment par ailleurs que « les bonnes relations entre Paris et les Corinthians facilitent le bon déroulement de ce dossier« .

Une nouvelle recrue au milieu de terrain dès cet hiver ?

Actuellement, la saison au Brésil est terminée (reprise le 14 avril 2024) et Gabriel Moscardo est donc entre repos et soins pour sa blessure en attendant de passer par la case opération chirurgicale. Sous contrat jusqu’en 2026 avec les Corinthians, le joueur ferait l’objet d’une surveillance avec beaucoup d’attention de la part du PSG tout au long du protocole médical. En attendant, le Paris Saint-Germain reste à la recherche d’un autre milieu de terrain pour renforcer son entrejeu. Cependant, pour ne pas se retrouver avec un secteur de jeu surpeuplé, la piste d’un prêt avec option d’achat est envisagée, dans l’attente de l’évolution de sa blessure et la récupération de Gabriel Moscardo. En ce sens, et toujours selon nos confrères d’RMC Sport « plusieurs profils ont été proposés au club, dont celui de Kalvin Phillips« . Dans les colonnes de la presse brésilienne, le nom de Bruno Guimaraes revient avec insistance.