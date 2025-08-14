Mercato : Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi, c’est quoi la suite pour le PSG ?

Le mercato du PSG a démarré lentement pour s’accélérer au mois d’août avec les signatures de Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Cependant, le club de la capitale devrait continuer de se montrer actif sur le marché des transferts d’ici sa la fermeture de ses portes.

Le Paris Saint-Germain a pris son temps avant de boucler deux dossiers qui étaient des priorités pour lui : Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. En effet, avec la volonté de ne plus surpayer, les dirigeants parisiens ne se sont pas précipités. Cependant, à un peu plus de deux semaines de la fermeture des portes du marché des transferts, des mouvements devraient encore se faire. Selon les informations d’RMC Sport, la priorité aujourd’hui serait de dégraisser son effectif pour le champion d’Europe. La liste des joueurs qui n’entrent plus dans les plans de Luis Enrique et de la direction parisienne est conséquente, certains dossiers seront réglés plus facilement que d’autres. C’est le cas pour Randal Kolo Muani, ardemment désiré du côté de la Juventus Turin après son prêt de 6 mois, club qu’il ne cache pas avoir envie de rejoindre à nouveau. Marco Asensio ne devrait lui aussi pas avoir de mal à se trouver un nouveau point de chute, du côté de la Premier League et notamment Aston Villa, ou encore au Portugal ou en Turquie. Pour les cas plus compliqués, Renato Sanches et Nordi Mukiele ne voit pas les prétendants se presser pour s’offrir leur service, d’autant plus que le défenseur polyvalent français ne souhaite pas partir pour partir, et espère un projet intéressant.

Toujours dans le sens des départs et selon RMC Sport, Lucas Beraldo devrait voir son temps de jeu réduit avec l’arrivée d’Illia Zabarnyi, ce qui pourrait lui donner envie d’aller voir ailleurs. Ainsi, en cas d’offre jugée satisfaisante, le PSG ne fermera pas la porte à son défenseur brésilien. La situation de Presnel Kimpembe est similaire.

Dans la foulée de la Supercoupe d’Europe remportée face à Tottenham, Gonçalo Ramos s’est montré on ne peut plus clair concernant son avenir : « Oui je reste cette saison à Paris« . Cependant, RMC Sport souligne tout de même qu’il « faudra surveiller sa situation avec beaucoup d’attention ». Sur le plan offensif, le cas Kang-In Lee est lui aussi à surveiller : « Des clubs, notamment en Angleterre, sont venus aux renseignements« , précise RMC Sport. Pour cette fin de mercato, le club de la capitale a l’ambition de doubler tous les postes « mais pas à n’importe quel prix: le club veut de la qualité et n’ira sur un dossier que s’il est sportivement intéressant, pas juste pour faire le nombre« .