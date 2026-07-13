Mercato – Lucas Digne bientôt de retour au PSG ?

Passé par le PSG entre 2013 et 2016, Lucas Digne pourrait effectuer un retour inattendu chez les Rouge & Bleu à moindre coût lors de ce mercato estival.

Désireux de renforcer le poste de latéral gauche afin de soulager Nuno Mendes, le PSG pourrait rapatrier l’un de ses anciens joueurs. En effet, à la recherche de belles opportunités de marché, le club de la capitale aurait ciblé Lucas Digne, passé chez les Rouge & Bleu entre 2013 et 2016, dont un prêt à l’AS Roma lors de la saison 2015-2016.

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Une clause de 12 M€ dans le contrat de Lucas Digne

En effet, selon les informations du journaliste du Daily Mail Tom Collomosse, les dirigeants parisiens pourraient profiter d’une clause présente dans le contrat de l’international français, titulaire lors de la Coupe du monde 2026. Il est notamment considéré comme une alternative idéale à Nuno Mendes. Encore sous contrat avec Aston Villa jusqu’en 2028, le latéral gauche, qui fêtera ses 33 ans le 20 juillet, a su gagner sa place sous les ordres d’Unai Emery et est devenu un élément important des Villans. « Le contrat de Digne comporte une clause qui, si elle est activée, lui permettra de négocier avec le PSG », précise le média britannique. De son côté, le journaliste Ben Jacobs apporte des précisions sur cette clause, dont le montant s’élèverait à environ 12 M€, rendant un départ cet été probable. Reste désormais à connaître la position du technicien espagnol, qui possède déjà Ian Maatsen (24 ans) à ce poste.

Foot Mercato apporte également des informations sur ce dossier. Le PSG serait prêt à lever la clause de 12 M€ présente dans le contrat du joueur. Face à un possible départ du Français, Aston Villa travaille déjà sur son remplaçant et aurait jeté son dévolu sur Pervis Estupiñán (AC Milan). S’il reste concentré sur la fin de la Coupe du monde avec les Bleus, l’ancien Lillois aurait déjà échangé avec les dirigeants parisiens. « La venue du latéral gauche français permettrait au club francilien de disposer d’un joueur expérimenté, et capable d’apporter toutes les garanties nécessaires lorsque Nuno Mendes sera ménagé ou indisponible », précise FM.

Pour rappel, le PSG et Aston Villa s’affronteront le 12 août prochain, à Salzbourg, dans le cadre de la Supercoupe UEFA. De son côté, Lucas Digne sort d’une saison consistante avec le club anglais avec 44 matchs disputés toutes compétitions confondues (2 771 minutes) pour six passes décisives et une Ligue Europa remportée. Des performances solides qui lui ont valu d’être appelé par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Remplaçant de Théo Hernandez au départ, le joueur de 32 ans a su renverser la hiérarchie pour s’imposer comme le titulaire au poste de latéral gauche.

PSG are interested in signing Lucas Digne, as @TomCollomosse called.



Digne has a release clause of under £10m in his contract making an exit this summer likely.🇫🇷 pic.twitter.com/H39wWSlm2z — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 13, 2026