Mercato : Lucas Hernandez veut rejoindre le PSG

Le PSG prépare sa saison 2023/2024 avec une activité sur le marché des transferts qui se fait dès ce début du mois de juin. Si les pistes se multiplient, certaines reviennent avec insistance. C’est le cas de celle menant à Lucas Hernandez. Le champion du monde 2018 aurait fait son choix, et souhaiterait rejoindre le Paris Saint-Germain.

Avec les arrivées annoncées de Milan Skriniar ou encore Marco Asensio plus récemment, le PSG renforce son effectif en préparation de la saison 2023/2024. Cependant, un nouveau dossier semble se concrétiser ces dernières heures. En effet, Lucas Hernandez aurait fait son choix, et souhaiterait rejoindre le Paris Saint-Germain. Le champion du monde 2018 aurait d’ores et déjà annoncé à son club, selon RMC Sport, qu’il n’avait pas l’intention de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2024, et ce, malgré la proposition sur la table de ses dirigeants d’une prolongation jusqu’en 2027. L’affaire ne s’annonce tout de même pas des plus simples, tant le Bayern Munich ne devrait pas lâcher aussi facilement, et tentera de convaincre son défenseur polyvalent jusqu’au bout. Malgré cette ténacité des dirigeants bavarois, « au PSG on est optimiste sur la possibilité de faire venir le champion du monde« , toujours selon RMC Sport.

🚨 BREAKING : Lucas Hernandez veut rejoindre le PSG et ne souhaite pas prolonger au Bayern Munich. Paris est optimiste mais les munichois ne désespèrent pas ⏳🇫🇷



En plus de l’avancée du dossier et de son apport sur le plan sportif, Lucas Hernandez correspond à la mentalité que souhaite insuffler la direction parisienne au Paris Saint-Germain. Par ailleurs, pour son secteur défensif, le club de la capitale aurait abandonner la piste menant à Kim Min Jae selon nos confrères d’RMC Sport. Le défenseur de Naples, trop cher, semble se destiner à rejoindre la Premier League.