Mercato : Luis Campos parti pour rester au PSG ?

Alors que le mercato estival du PSG est lancé, une information est venue jeter le trouble sur l’avenir du conseiller sportif du club de la capitale, Luis Campos.

Une nouvelle plutôt inattendue. Hier soir, L’Equipe évoquait l’avenir de Luis Campos. Le conseiller sportif du PSG pourrait en effet être à la tête d’un nouveau projet à l’AS Monaco. En vente depuis plusieurs mois, le club du Rocher est ciblé par des actionnaires saoudiens. Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2025, Luis Campos pourrait-il quitter le PSG alors qu’une prolongation de contrat était même envisagée ? « Oui, car le conseiller sportif, passé par le club de la Principauté de 2013 à 2016, aime avoir la main sur les projets qu’il mène. Ce n’est pas le cas à Paris, où les procédés de décision sont parfois tortueux« . Le média a donc contacté le conseiller sportif du Paris Saint-Germain, mais « le Portugais n’a pas souhaité répondre à nos sollicitations. Il devrait probablement le faire auprès de sa direction dans les prochaines heures« . Et bien, l’affaire serait déjà réglée.

Luis Campos va rester

Malgré la situation, Fabrizio Romano affirme que la situation n’a pas changé et reste exactement la même qu’au mois de juin : Luis Campos n’envisage pas de quitter le club de la capitale et il est concentré à 100% sur le projet du PSG. Même son de cloche du côté d’Abdellah Boulma : le Portugais n’a pas manifesté son désir de quitter les Rouges & Bleus auprès de la direction. Pour rappel, il est sous contrat avec Paris pour encore une saison et sera en charge d’animer ce mercato d’été, ainsi que le prochain à l’hiver 2025 au minimum.