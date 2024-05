Mercato : Luis Campos passe à l’action auprès du LOSC

Le mercato estival 2024 ouvre ses portes dans un peu plus d’un mois mais le PSG passe d’ores et déjà à l’action pour renforcer son effectif. Dans ce contexte, les relations avec le LOSC devraient être mis en évidence dans le sens des départs comme des arrivées.

Ces dernières heures, le départ d’Ethan Mbappé se profile en direction du LOSC. Les dernières indiscrétions autour du dossier évoquent un accord verbal d’ores et déjà ficelé entre le joueur et le club du nord de la France, avec une visite médicale programmée. L’axe entre Lille et Paris pourrait être emprunté au cours du prochain mercato estival 2024 par Leny Yoro dans le sens inverse. En effet, le défenseur central de 18 ans aurait tapé dans l’œil de Luis Campos depuis plusieurs mois déjà, sans être parvenu à le faire rallier la capitale l’hiver dernier. Cependant, le conseiller du football portugais du PSG ne semble pas lâcher l’affaire sur la piste le menant à Leny Yoro et le natif de Saint-Maurice (94) est toujours un dossier actif sur le bureau des dirigeants parisiens. C’est en ce sens que, selon Foot Mercato, un rendez-vous est prochainement prévu entre le clan du Français et Luis Campos. Par le biais de ce dernier, le Paris Saint-Germain est le club qui se montre le plus insistant, malgré la concurrence du Real Madrid qui fera tout de même pas de folie dans ce dossier.

Par ailleurs, en parallèle du dossier Leny Yoro, le Paris Saint-Germain travaillerait pour attirer un autre élément des Dogues : Lucas Chevalier. Le gardien de but français de 22 ans pourrait arriver au Campus PSG et s’inscrire dans une réelle concurrence avec Gianluigi Donnarumma, toujours selon Foot Mercato. Ces derniers affirment que les carences du portier italien notamment en Ligue des Champions ont été soulignées.