Luis Campos pisterait le possible remplaçant de Marco Verratti du côté de l’Espagne. Selon la presse locale, Javi Guerra plairait, en effet, tout particulièrement au décideur parisien.

Le PSG s’est montré très actif lors de la dernière fenêtre des transferts, c’est le moins que l’on puisse dire. Reste que, si l’attaque et la défense ont été convenablement renforcés, ce n’est nullement le cas de l’entrejeu. Manuel Ugarte réalise bien une entame de saison XXL, mais les cartouches ne sont que trop peu nombreuses à la disposition de Luis Enrique. Un joueur comme Marco Verratti n’a, par exemple, pas réellement été remplacé.

🗣️ Pedro Miguel Pauleta : "Luis Enrique ? Je suis très content de voir enfin un entraîneur au PSG qui affirme que l’équipe est plus importante que n’importe quel joueur. C’est quelque chose qui me plaît énormément !" pic.twitter.com/gEEcnPK3eE — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 26, 2023

Un assaut du PSG à prévoir ?

Il y a donc fort à parier que les prochaines cibles rouge et bleu sur le mercato seront des milieux de terrain. D’ailleurs, ce jour, Tribuna Deportiva nous indique que le club de la capitale lorgnerait de près un certain Javi Guerra. Le jeune ibère âgé de 20 ans offre des copies très intéressantes du côté du FC Valence avec 3 buts en 6 apparitions. Surtout, il possède une polyvalence appréciable, lui qui peut évoluer comme numéro 6 ou numéro 8. Ses statistiques parlent, en outre, assez nettement en sa faveur. Le PSG ne serait toutefois pas le seul candidat sur ce dossier. Toujours selon cette source, le Real Madrid, le Bayern Munich, Newcastle, Manchester City ou encore le FC Barcelone seraient notamment sur les rangs. Du très beau monde en somme. Javi Guerra est lié avec le club che jusqu’en juin 2027 et sa clause libératoire est estimée à 100 millions d’euros.