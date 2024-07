Mercato : Luis Enrique a une idée précise pour sa défense

A l’occasion du mercato estival 2024, le PSG semble vouloir se renforcer à toutes les lignes. Pour sa défense, le club de la capitale a longtemps été associé à la piste Leny Yoro, avant de se voir hors course depuis quelques jours.

Au début du mercato estival, le PSG semblait être armé pour déloger Leny Yoro des rangs lillois et pouvoir compter sur le défenseur français de 18 ans. Cependant, face à la volonté du joueur de rejoindre le Real Madrid, et l’offre XXL de Manchester United faite aux dirigeants du LOSC, le club de la capitale a vu l’international, Espoirs s’éloigner rapidement. En effet, selon les derniers échos de la presse, Leny Yoro s’est envolé dans le nord de l’Angleterre afin de passer sa visite médicale, finaliser son accord avec les Red Devils, et atteindre que les derniers détails soient réglés entre Manchester United et le LOSC. Le transfert devrait se faire pour le montant de 63 millions d’euros + des bonus. Une offre bien supérieure aux 35+5M€ proposés par le PSG selon Loïc Tanzi, sans que l’offre ne soit officielle à l’écrit. Dans ce dossier, les dirigeants parisiens n’étaient pas prêts à dépasser la barre des 45 millions d’euros. De plus, toujours selon le journaliste de L’Equipe, ces derniers jours, Luis Enrique ferait émergé l’idée de recruter un gaucher pour son arrière garde. Une indication qui ne manquera pas de faire couler de l’encre, et marcher l’imagination des supporters et suiveurs du Paris Saint-Germain.