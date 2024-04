Mercato : Luis Enrique attend Xavi Simons au PSG

A trois mois de l’ouverture du mercato estival 2024, le PSG est sur tous les fronts pour remplacer Kylian Mbappé, mais aussi renforcer son effectif. En ce sens, le club de la capitale espère rapatrier comme il se doit Xavi Simons à l’issue de son prêt au RB Leipzig.

Après une saison concluante du côté du PSV Eindhoven durant laquelle Xavi Simons a disputé 48 rencontres toutes compétitions confondues pour un bilan de 22 buts et 12 passes décisives, le titi parisien a retrouvé son club formateur avec qui il a signé un nouveau contrat jusqu’en 2027. Cependant, désireux de bénéficier d’un temps de jeu conséquent, le Néerlandais a de nouveau plié bagage pour un prêt au RB Leipzig. Encore une fois, Xavi Simons performe comptant à ce stade de la saison 37 rencontres (TCC) pour 9 buts et 13 passes décisives. La saison du joueur de 20 ans ne semble pas passé inaperçu du côté du PSG, en témoigne les déclarations de Luis Enrique lors de son live Twitch du 21 mars dernier : « Un autre joueur qui appartient au club. Il est prêté et il est excellent. Il a les qualités parfaites pour ce que nous voulons. Il pourrait bien évidemment être une option très intéressante pour nous mais ça dépend des clubs« , avait déclaré le technicien espagnol. Ces dernières heures, par le biais de l’application The Residency, le spécialiste du mercato Fabrizio Romano a affirmé que le PSG espérait bel et bien récupérer son joueur à l’issue de la saison. Le journaliste italien avançait des discussions formelles entre le joueur et le club de la capitale qui ne devrait pas tarder à avoir lieu.

La volonté doit être réciproque

Les informations de nos confrères de Foot Mercato vont aujourd’hui dans le même sens. En effet, Luis Enrique en personne, « qui apprécie sa polyvalence« , aurait réclamé le retour de Xavi Simons au PSG afin de l’intégrer à son effectif. Le conseiller du football du Paris Saint-Germain, Luis Campos, continuerait de suivre les performances de Xavi Simons. Satisfait de celles-ci, le dirigeant portugais serait lui aussi disposé à récupérer l’internationale batave. Reste à connaître la position du joueur, qui selon les derniers échos autour du dossier bénéficierait dans son contrat d’une clause lui permettant d’avoir, en partie, son mot à dire sur son avenir.