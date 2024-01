Mercato : Luis Enrique veut Diego Llorente au PSG !

Le secteur défensif du PSG est au cœur de toutes les interrogations au cours de ce mercato d’hiver. Entre les blessures et le départ d’Hakimi à la CAN, du renfort en défense devient primordial pour Luis Enrique. Le technicien espagnol semble avoir trouver le candidat idéal.

L’année 2024 ne commence pas de la meilleure des manières pour les dirigeants du PSG et Luis Enrique. Ces derniers doivent faire face aux retours à la compétition difficiles de Nuno Mendes et Presnel Kimpembe, à la blessure et l’opération de Milan Skriniar, puis au départ pour la CAN 2024 d’Achraf Hakimi. Par ailleurs, Nordi Mukiele pourrait s’ajouter à la liste de problèmes pour la défense du PSG tant il est envoyé par les dernières informations parues dans la presse du côté du Bayern Munich. En ce sens, la seule arrivée de Lucas Beraldo pour renforcer l’arrière-garde Rouge & Bleu pourrait ne pas suffire. Si plusieurs noms ont été cités, Luis Enrique aurait son idée en tête.

A lire aussi : Mercato – Le casting débute pour la défense du PSG !

Parmi la liste des candidats pour la défense du Paris Saint-Germain, selon Relevo, un nom ressort comme étant désiré par Luis Enrique : Diego Llorente. Le défenseur espagnol de 30 ans, sous contrat avec Leeds United et prêté à l’AS Roma cette saison, s’est imposé sous les ordres de José Mourinho comme titulaire. Pour leur passif, le coach du PSG a connu Diego Llorente lorsqu’il était à la tête de La Roja. Cependant, la piste pourrait s’avérer compliquée pour les dirigeants parisiens qui devront casser le prêt en cours à l’AS Roma, ce qui ne fera pas les affaires de José Mourinho a fait de Diego Llorente un de ses hommes de base depuis le début de saison.