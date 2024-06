Mercato : Lutsharel Geertruida, le profil idéal pour le PSG ?

Au cours de ce mercato estival 2024 du PSG, les regards devraient être rivés sur le front de l’attaque, et le remplacement de Kylian Mbappé. Cependant, les décideurs parisiens devraient renforcer l’effectif de Luis Enrique à tous les secteurs de jeu, notamment en défense. C’est dans ce contexte que le nom de Lutsharel Geertruida revient avec insistance ces derniers jours.

Au terme de l’été 2023, de nombreux suiveurs et supporters du PSG pensaient la défense comme étant un chantier à clôturer. En effet, avec les arrivées de Milan Skriniar et Lucas Hernandez, l’arrière garde Rouge & Bleu semblait avoir été suffisamment renforcée. Cependant, un an plus tard, le Slovaque, en plus du niveau affiché, a été blessé et opéré de la cheville ce qui lui a valu une absence de près de trois mois entre janvier et mars 2024, Lucas Hernandez a été victime d’une rupture des ligaments croisés en fin de saison, Lucas Beraldo a été recruté cet hiver mais sa jeunesse ne fait pas office d’assurance tous risques, et Presnel Kimpembe peine à retrouver la compétition. C’est dans ce contexte que le Paris Saint-Germain démarre l’été 2024 avec un défense à nouveau en chantier. Ainsi, plusieurs noms reviennent avec insistance, mais un seul se démarque : Lutsharel Geertruida. Le joueur du Feyenoord Rotterdam ferait office de piste prioritaire face à la volonté de rejoindre le Real Madrid de Leny Yoro, et le montant trop important attendu par le Bayer Leverkusen pour libérer Edmond Tapsoba. Selon les dernières informations de la presse, les dirigeants du Paris Saint-Germain souhaiteraient accélérer pour l’international néerlandais, qui se serait montré enclin à rejoindre la capitale française. Toutefois, actuellement engagé avec les Oranjes pour l’Euro 2024, le défenseur polyvalent souhaiterait se concentrer sur le championnat d’Europe avant d’avancer dans sa réflexion et sa prise de décision pour son avenir. Face aux soucis rencontrés par le PSG défensivement, Lutsharel Geertruida pourrait-il être une solution ? Eléments de réponse.

A 23 ans, Lutsharel Geertruida est sous contrat avec le Feyernood Rotterdam jusqu’en juin 2025, et sa valeur marchande est estimée à 32 millions d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt. A un an de la fin de son contrat, le joueur pourrait quitter son club formateur de qui il porte les couleurs depuis 2012 et ainsi évoluer hors Eredivisie pour la première fois de sa carrière. La polyvalence de Lutsharel Geertruida parle pour lui, en témoigne son bilan en 2023/2024. Au cours de la saison qui vient de s’écouler, le défenseur polyvalent a disputé 47 matchs toutes compétitions confondues, pour un bilan de 9 buts et 5 passes décisives. En tant que latéral droit, l’international néerlandais a disputé 35 matchs, contre 9 en tant que défenseur central et même 3 en tant que latéral gauche. Dans le jeu, la qualité de passe de Lutsharel Geertruida dans un collectif dominant comme l’est celui du PSG généralement au cours de la saison a été souligné dans l’analyse du joueur par @datascout_.

Dans cette même analyse, malgré sa taille (1m84), les failles dans le jeu aériens du joueur de Feyenoord sont mises en évidence, un domaine dans lequel le PSG aurait besoin de plus de rassurance. Par ailleurs, son profil davantage similaire que complémentaire à Marquinhos pourrait peser dans la balance du côté négatif. En effet, Lutsharel Geertruida est plutôt attentiste dans sa façon de défendre, « ce qui explique son faible volume d’interventions défensives« , toujours selon @datascout_. Sur le flanc droit de la défense, le Néerlandais apporterait un profil bien différent de celui d’Achraf Hakimi. Plus défensif et avec une vocation moindre en comparaison au Marocain de manger les espaces et prendre la profondeur, Lutsharel Geertruida pourrait permettre à son potentiel pendant, Nuno Mendes, de bénéficier davantage de libertés offensives. Reste à voir quelle animation offensive sur le côté droit sera imaginée par Luis Enrique, qui pourrait priver Ousmane Dembélé de sa paire formée avec Achraf Hakimi et les combinaisons qui leur sont connues.

Le défenseur polyvalent de 23 ans pourrait donc connaître son premier transfert en rejoignant le Paris Saint-Germain. Une bonne nouvelle pour lui, un véritable point d’interrogation pour le club de la capitale qui, une nouvelle fois, ferait confiance à un joueur qui relève davantage du pari que du joueur expérimenté. En comparaison avec Jeremie Frimpong, au même poste, au même âge et dans la même sélection des Pays-Bas, Lutsharel Geertruida semble avoir un bon cran de retard après la saison de son compatriote du côté du Bayer Leverkusen.