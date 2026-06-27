Mercato : Maghnes Akliouche à dit oui au PSG !

Selon Foot Mercato, Maghnes Akliouche a donné son accord pour rejoindre le PSG cet été. Tout devrait s’accélérer dans les prochaines heures.

Les prochains jours s’annoncent mouvementés du côté du Paris Saint-Germain. Luis Campos est sur le point de boucler plusieurs départs, Gonçalo Ramos et Lee Kang-In notamment. Le second cité est attendu à Madrid où il devrait signer un contrat de cinq ans. Et tout porte à croire que le club de la capitale a déjà trouvé son remplaçant en la personne de Maghnes Akliouche.

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Maghnes Akliouche est partant pour rejoindre le PSG

Il y a quelques minutes, on vous relayait la grosse information signée Fabrizio Romano. Le PSG serait en pole dans le dossier Maghnes Akliouche et ce, malgré la concurrence de plusieurs clubs de Premier League. Une affirmation confirmée par Santi Aounadans la foulée. Selon le journaliste de Foot Mercato, tout pourrait même aller très vite pour le milieu offensif monégasque de 24 ans.

En effet, après avoir échangé avec Luis Enrique, Maghnes Akliouche aurait donné son accord pour signer avec les doubles champions d’Europe en titre. Santi Aouna explique que Luis Campos attend désormais que la vente de Lee Kang-In soit actée avant de finaliser l’arrivée du natif de Tremblay-en-France. Aucun montant n’est toutefois avancé pour le moment, mais on imagine que cela devrait correspondre, peu ou prou, au prix que déboursera l’Atlético pour le Sud-Coréen.