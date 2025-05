Mercato – Maghnes Akliouche se verrait bien évoluer au PSG

Sous contrat jusqu’en 2028 avec l’AS Monaco, Maghnes Akliouche se verrait bien rejoindre le PSG la saison prochaine. Mais le club parisien temporise pour l’instant.

Alors que le PSG peut marquer son histoire dans cette dernière ligne droite de la saison 2024-2025, la direction parisienne travaille déjà sur l’effectif du prochain exercice. Et depuis plusieurs mois, un nom est régulièrement associé aux Rouge & Bleu pour renforcer le secteur offensif : Maghnes Akliouche. Encore sous contrat jusqu’en 2028 avec l’AS Monaco, l’international Espoirs français a un bon de sortie pour cet été, comme l’a expliqué le directeur général de l’ASM, Thiago Scuro, en conférence de presse ce lundi : « J’ai bien sûr entendu parler de l’intérêt de clubs le concernant. Maghnes a été l’un des meilleurs joueurs de l’équipe cette saison, et il est évident qu’il est le prochain candidat au départ. Mais Monaco est aussi un club fort, avec une réputation. Pour lui, nous avons des attentes. Les clubs qui sont en capacité de le signer ne sont pas nombreux. Un départ ou le voir rester une saison de plus, les deux situations peuvent arriver. Il faudra qu’il soit très intelligent dans ses décisions. Il a besoin d’aller dans un endroit où le style de jeu lui convient, où l’entraîneur et le club lui font vraiment confiance… Il faut qu’il ait le même respect qu’il a ici, à Monaco, pour devenir international en équipe de France. »

Le PSG ne veut pas dépasser les 50M€ pour l’instant

Et alors qu’il a récemment changé de représentant (HCM Sports Management), le polyvalent attaquant de 23 ans aurait déjà une idée en tête pour son futur. En effet, comme le rapporte L’Equipe, Maghnes Akliouche verrait son avenir au PSG. Le contact avec les champions de France n’a jamais rompu. Luis Campos a notamment échangé avec le Français sur son changement d’agent. « Dans l’intimité du vestiaire, l’ailier n’a cessé, ces dernières semaines, de répéter qu’il se verrait bien évoluer à Paris la saison prochaine. » Cependant, les discussions n’avancent pas. En effet, le club de la capitale n’est pas prêt à faire des folies pour signer le Monégasque, surtout face à la somme demandée par le club du Rocher (80M€ il y a quelques semaines, plus proche des 60M€ aujourd’hui). Un prix jugé trop élevé par le board parisien, qui ne souhaite pas dépasser les 50M€ pour l’instant. Ces derniers jours, Luis Campos répétait à ses interlocuteurs qu’il ne désirait pas empiler les joueurs pour la saison prochaine, précise L’E.

Pour sa feuille de route du mercato estival 2025, la direction des Rouge & Bleu a un plan bien établi en tête. « Avec Luis Enrique, le projet est clair : faire un défenseur central droitier et polyvalent, avant de gérer les retours de prêts, les départs potentiels et ensuite voir s’il y a un besoin de recrutement. Mais rien n’avancera avant la finale de Ligue des champions, tout est l’arrêt en attendant ce moment », explique-t-on en interne. Ainsi, le cas de Lee Kang-In sera à suivre, lui qui évolue dans le même registre que l’international Espoirs français. Si le PSG venait à ne pas conclure ce dossier, d’autres clubs européens gardent un oeil sur le natif de Tremblay-en-France. Un temps intéressé, Manchester City se dirige vers d’autres pistes. Liverpool demande de la patiente tandis que Tottenham vient à peine d’entrer dans les discussions. Seul Nottingham Forest s’est montré prêt à avancer concrètement, conclut le quotidien sportif.

