Mercato – Maghnes Akliouche va devenir un joueur du PSG

Le PSG tient sa troisième recrue de l’été. Après plusieurs semaines de négociations, le PSG et l’AS Monaco ont trouvé un accord pour le transfert de Maghnes Akliouche. Il ne manque plus que l’officialisation.

C’était l’une des priorités du mercato estival du PSG. Afin de remplacer Kang-in Lee, qui a rejoint l’Atlético de Madrid, le club de la capitale avait coché le nom de Maghnes Akliouche. Déjà intéressés la saison dernière, les dirigeants parisiens sont revenus à la charge cet été. Alors qu’ils avaient trouvé un accord avec l’international français pour un futur contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031, ils n’arrivaient pas à trouver un terrain d’entente avec l’AS Monaco, qui aurait refusé quatre offres des Rouge & Bleu.

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Un transfert estimé à 50 millions d’euros

Mais selon les informations de Fabrice Hawkins, les deux clubs sont parvenus à un accord ces dernières heures. Le journaliste pour RMC Sport indique que le PSG va débourser 50 millions d’euros pour s’offrir les services de Maghnes Akliouche. Fabrice Hawkins rappelle que l’international français avait plusieurs possibilités pour son avenir mais qu’il n’avait que le PSG en tête. Le journaliste indique que la date de sa visite médicale préalable à la signature de son contrat n’est pas encore fixée. Fabrice Hawkins conclut en indiquant qu’en cas de départ de Bradley Barcola, les dirigeants parisiens recruteront un autre ailier alors qu’Ibrahim Mbaye est aussi sur le départ. Onze Mondial confirme que le PSG et l’AS Monaco ont trouvé un accord pour le transfert de Maghnes Akliouche contre 50 millions d’euros. Le média footbalistique explique que les deux clubs doivent désormais formaliser les documents du transfert. De son côté, le joueur a fait le voyage vers Paris pour être prêt à passer sa visite médicale et signer son contrat de 5 ans. Il est depuis reparti mais va vite revenir pour s’engager définitivement. Malgré cette arrivée, le PSG compte encore recruter un élément offensif, qui pourrait être Ferran Torres, apprécié par Luis Enrique. Mais pour l’instant, hormis une prise d’information auprès de l’entourage du joueur, il n’y a rien de concret entre Paris et Barcelone, conclut Onze Mondial.