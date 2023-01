Au cours de ce mercato hivernal, le PSG ne compte toujours pas de renfort dans son effectif, mais travaille en coulisse ces derniers jours. Si les noms de Rayan Cherki et Milan Skriniar reviennent avec insistance à cinq jours de la fin du mercato hivernal, c’est un invité surprise qui a été proposé au club de la capitale.

Après le départ de Pablo Sarabia pour Wolverhampton contre la somme de 5 millions d’euros (+2 en bonus), le Paris Saint-Germain souhaite renforcer son secteur offensif en remplaçant l’Espagnol. En effet, une potentielle opération qui répond à la logique « un départ, une arrivée ». En ce sens, le nom de Rayan Cherki revient avec insistance du côté du PSG et pourrait correspondre aux attentes de la direction Rouge & Bleu : un profil d’ailier capable de jouer à droite et rentrer sur son pied gauche. Cependant, le jeune lyonnais de 19 ans n’est pas le seul nom qui a raisonné aux oreilles de la paire Campos – Galtier. Selon les dernières informations de Matteo Moretto, journaliste italien, c’est Malcom qui a été proposé au Paris Saint-Germain.

Malcom, del Zenit, ha sido ofrecido al PSG. @relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 26, 2023 Twitter : @MatteMoretto

[MAJ]

L’ancien des Girondins de Bordeaux s’est vu proposé au club de la capitale, et pourrait en effet, sur le papier, correspondre au portrait robot dressé par la cellule de recrutement Rouge & Bleu. A 25 ans, le Brésilien est sous contrat avec le Zénith Saint-Pétersbourg jusqu’en juin 2027. Il avait quitté la Gironde en 2018 contre 41 millions d’euros afin de rejoindre le FC Barcelone, et s’envoler pour le Zénith Saint-Pétersbourg après une saison contre 40 millions d’euros. Le site Transfermarkt estime sa valeur aujourd’hui à 24M€. En plus de cette information en provenance d’Espagne, nos confrères de Foot Mercato ajoutent que Luis Campos apprécie le profil et « étudie la piste pour une possible arrivée« . Malcom, qui parle français et connaît le championnat de France, se présente aujourd’hui comme une alternative à Rayan Cherki en cas d’échec sur la piste menant au jeune joueur de l’Olympique Lyonnais.