Le PSG s’active en cette fin de mercato afin de faire partir les joueurs qui n’entrent plus dans leurs plans. Parmi eux, Carlos Soler. L’Espagnol se rapproche de jour en jour d’un départ et ne devrait donc pas s’éterniser sous les cieux parisiens.

A l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1, le PSG reçoit le MHSC ce vendredi soir (20h45 sur DAZN) au Parc des Princes. Pour l’occasion, Luis Enrique a fait passer un message clair concernant les joueurs qui n’entrent plus dans ses plans en ne convoquant pas Nordi Mukiele, Juan Bernat, Manuel Ugarte, Ayman Kari, Danilo Pereira, Milan Skriniar et Carlos Soler. Si certains départs seront plus compliqués que d’autres à conclure, l’Espagnol voit son aventure parisienne s’assombrir en cette fin de mercato estival 2024. En effet, ces derniers jours, c’est avec insistance que Carlos Soler est envoyé du côté de West Ham. L’opération le menant à un retour en Liga et la Real Sociedad plus précisément a pris du plomb dans l’aile, car le départ de Mikel Merino à Arsenal continue de tarder. C’est ainsi que le technicien espagnol des Hammers et ancien sélectionneur de La Roja, Julen Lopetegui, a commencé à œuvrer afin d’attirer le numéro 28 du PSG dans ses rangs. Entre temps, la concurrence s’est immiscé dans le dossier et Everton s’est également montré intéressé. Cependant, selon Fabrizio Romano « malgré l’enthousiasme d’autres clubs, West Ham est en tête de la course« . Le spécialiste du mercato précise que le joueur fait du club londonien sa priorité, voyant Tim Steidten, directeur sportif de West Ham et son coach Julen Lopetegui tout faire pour que le transfert se fasse. Si les négociations entre les dirigeants londonien et leurs homologues du Paris Saint-Germain sont en cours, West Ham doit tout de même vendre avant de pouvoir penser à conclure l’opération.