Mercato – Manchester City confiant dans le dossier Donnarumma ?

Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma va quitter le club de la capitale cet été. Manchester City serait confiant dans ce dossier.

Après quatre ans sous le maillot du PSG, Gianluigi Donnarumma va quitter le club de la capitale cet été, à un an de la fin de son contrat. Après de longues discussions pour trouver un accord pour prolonger, l’international italien n’est pas parvenu à se mettre d’accord avec ses dirigeants, qui ont décidé de miser sur Lucas Chevalier comme gardien numéro 1 lors de cette saison 2025-2026. L’ancien Milanais a donc été invité à se trouver une porte de sortie.

City doit d’abord laissé partir Ederson

Cette dernière pourrait être Manchester City. Le club anglais aurait fait du gardien du PSG sa priorité en cas de départ d’Ederson. Selon les informations de Florian Plettenberg, les Citizens travailleraient en coulisses pour trouver un accord avec Gianluigi Donnarumma. Le journaliste pour Sky Sport Deutschland indique que les deux camps sont proches de tomber d’accord. Pep Guardiola veut le signer alors que Manchester City est confiant quant à la conclusion d’un accord avec le PSG après le départ acté d’Ederson à Galatasaray. Le journaliste explique que les discussions entre City et le club turc ont commencé et progressent positivement. Un accord est susceptible d’être conclu. Le super-intermédiaire George Gardi fait pression pour qu’il soit conclu. Il y a déjà un accord verbal à 100% entre Galatasaray et Ederson, conclut Florian Plettenberg. De son côté, Fabrizio Romano indique que Galatasaray a fait une première offre à Manchester City pour Ederson. Cette dernière serait de 10 millions d’euros. Mais Manchester City en voudrait plus, indique le spécialiste du mercato. De son côté, Gianluigi Donnarumma a déjà ouvert les portes d’un transfert à City, et il n’y aura aucun problème pour un accord sur son futur contrat. Si Ederson part, Gianluigi Donnarumma pourra rejoindre City, conclut Fabrizio Romano.