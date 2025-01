Mercato : Manchester City en avance sur le dossier Khusanov

Le mercato d’hiver pourrait être l’occasion pour le PSG de recruter en défense. Selon les dernières informations à ce sujet, afin d’enregistrer du sang neuf, un départ doit se faire. Ainsi, les noms de Milan Skriniar et Abdukodir Khusanov ont été cité dans les deux sens.

Toutes les informations autour de ce mercato hivernal 2025 du PSG sont unanimes : aucune arrivée si aucun départ ne se fait. Ainsi, pour quitter le club de la capitale, plusieurs noms reviennent : Randal Kolo Muani, Marco Asensio et Milan Skriniar. Ce dernier pourrait être remplacé dans l’arrière garde parisienne par Abdukodir Khusanov. S’il existe des échos différents à ce sujet, l’Ouzbek du RC Lens est tout de même annoncé sur les tablettes du Paris Saint-Germain par certaines sources, dont nos confrères de Foot Mercato. Le joueur de 20 ans est mis sur le marché par les dirigeants Sang & Or, qui sont dans l’obligation de redresser la barre financièrement, ainsi se séparer de plusieurs éléments. Cependant, si le dossier pouvait s’annoncer simple pour le PSG, outre la véracité des différentes informations, la concurrence est on ne peux plus rude. En effet, c’est aujourd’hui Manchester City qui tiendrait la corde pour recruter Abdukodir Khusanov, devant le leader du championnat de France, mais aussi devant d’autres intérêts de Premier League.

Dans le besoin urgent de recruter en défense, les Skyblues seraient en pourparlers pour Abdukodir Khusanov selon Ben Jacobs. Le journaliste britannique affirme que Manchester City serait prêt à payer le prix demandé par le RC Lens qui est de près de 36M€.