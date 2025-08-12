Mercato : Manchester City fonce sur Gianluigi Donnarumma

A l’occasion de ce mercato estival 2025, l’avenir de Gianluigi Donnarumma s’est imposé comme un dossier important pour le PSG. Si la tâche de trouver une porte de sortie convenable à l’Italien n’est pas des plus simples, Manchester City pour décanter les choses.

Entre l’aspect contractuel avec des négociations compliquées pour le renouvellement de son contrat et l’aspect sportif avec la volonté de Luis Enrique d’installer Lucas Chevalier en numéro 1 au PSG, l’histoire entre le club de la capitale et Gianluigi Donnarumma est sur le point de prendre fin. Ainsi, afin d’éviter une situation similaire à celle vécue avec Kylian Mbappé et perdre le portier libre de tout contrat l’été prochain, les dirigeants parisiens invitent vivement Gianluigi Donnarumma à se trouver un nouveau club, et n’hésitent pas à lui faire comprendre, en faisant le voyage à Udine pour la Supercoupe d’Europe face à Tottenham (mercredi 21h sur Canal +) sans lui. Mais alors ou l’Italien de 26 ans peut-il rebondir dès cet été ? Les dernières informations ont fermé la porte à Chelsea et Manchester United. C’est ainsi que la piste Manchester City prend de l’ampleur ce mardi. En effet, l’information est avancée par Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, qui affirme que « Manchester City surveille Gianluigi Donnarumma si Ederson quitte le club ». Ce dernier évoque également des discussions entamées entre dirigeants citizens et l’entourage du gardien de but. Un accord ne devrait pas être à trouver entre les deux, Gianluigi Donnarumma étant désireux de rejoindre Manchester City.

En route pour le premier transfert PSG – Manchester City sous QSI ?

Pour que la première transaction entre le PSG et Manchester City sous l’ère QSI se fasse, les discussions auraient d’ores et déjà été nouées selon Fabrizio Romano. Le journaliste spécialiste du mercato affirme que le club de la capitale réclamerait 50 millions d’euros pour libérer Gianluigi Donnarumma de sa dernière année de contrat, un montant jugé trop élevé par les dirigeants du club du nord de l’Angleterre. De plus, l’avenir d’Ederson devra s’écrire loin de Manchester avant que le dossier n’avance entre Citizens et Parisiens.

Pour ce second paramètre, Galatasaray entre en jeu. En effet, toujours selon les informations de Fabrizio Romano, le club turc aurait fait du portier brésilien sa priorité, et aurait approché Manchester City pour avancer en ce sens. Brièvement cité comme potentiel point de chute pour Gianluigi Donnarumma, les Stambouliotes discutent pour recruter Ederson, et indirectement faire avancer le potentiel transfert du gardien de but parisien vers Manchester City.