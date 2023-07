Le PSG devrait débuter une campagne d’officialisations dans les prochains jours, et poursuivre son avancée sur le marché des transferts. En effet, deux postes restent à assurer pour les dirigeants parisiens : l’attaquant axial et l’ailier droit. Pour ce second poste, le nom de Bernardo Silva semble être une priorité.

Activement à la recherche d’un attaquant axial, le PSG aurait fait de Randal Kolo Muani sa priorité, au détriment d’Harry Kane et Victor Osimhen. L’Anglais serait désireux de rejoindre le Bayern Munich, qui se dresse comme étant le prétendant le plus insistant auprès des dirigeants de Tottenham. Pour le Nigérian, les 180 millions d’euros demandés par le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, feraient office d’un réel frein pour les courtisans, dont le Paris Saint-Germain. En ce sens, l’attaquant de l’Eintracht Francfort pourrait atterrir sous les cieux parisiens selon Le Parisien, et ainsi faire parler sa polyvalence, notamment pour rendre des services sur le flanc droit. En effet, en cas d’échec sur la piste du Portugais de Manchester City, cet argument pourrait peser dans la balance.

Bernardo Silva, tiraillé entre Manchester et Paris

Car oui, si le nom de Bernardo Silva est associé au PSG depuis de longues semaines, et qualifié de priorité pour les dirigeants parisiens, les choses ne seraient pas si simples pour Luis Campos. Ce dernier, selon Le Parisien, « se prépare à un long marathon de négociations« . En effet, Pep Guardiola mettrait la pression en interne à ses dirigeants afin de conserver Bernardo Silva dans ses rangs. Le Portugais est un élément moteur du vainqueur de la dernière édition de Ligue des Champions, et nos confrères du Parisien parlent d’une valeur estimée à près de 80 millions d’euros. Avec deux années de contrats restantes, les dirigeants de Manchester City n’entendent pas faire de cadeaux à leurs homologues du Paris Saint-Germain et pourraient « sans doute » préférer vendre leur joueur au FC Barcelone, plutôt qu’au PSG.

Cependant, l’autre paramètre à prendre en compte : la volonté du joueur. Si sa famille ne se plaît plus dans le nord de l’Angleterre et ne s’est jamais réellement acclimatée, Le Parisien affirme que « Bernardo Silva, 29 ans en août, veut venir à Paris« , et faire face à un nouveau défi. Par ailleurs, l’ancien de l’AS Monaco pourrait retrouver celui qui a donné un véritable virage à sa carrière en le transférant du SL Benfica au Rocher en 2014. En effet, en interne au PSG, on sait qu’il faudra être redevable à Luis Campos si l’opération va à son terme, tant le conseiller du football du club de la capitale est un artisan majeur dans ce dossier. Outre la longueur annoncée des négociations pour cette piste, le dirigeant portugais espère avoir l’effectif au complet pour la tournée du Japan Tour 2023 qui se tiendra du 22 juillet prochain au 2 août.