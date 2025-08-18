Mercato : Manchester City négocie le départ d’Ederson … pour préparer l’arrivée de Donnarumma ?

Le mercato du PSG est plus actif en ce mois d’août, notamment dans le sens des départs. En effet, après les départs de Milan Skriniar et Nordi Mukiele, c’est celui de Gianluigi Donnarumma qui se dessine.

Le dossier Gianluigi Donnarumma s’est imposé aux dirigeants parisiens comme étant le feuilleton de cet été 2025. Cependant, celui-ci ne se sera pas étendu dans le temps. En effet, le club de la capitale a rapidement mis fin aux négociations pour une prolongation de contrat, et a engagé Lucas Chevalier pour les cinq prochaines saisons. Ainsi, la direction parisienne a invité le portier italien à se trouver une porte de sortie. Ce dernier semble avoir des prétendants à sa porte, et doit laisser la magie du mercato opérer avant de voir son avenir s’éclaircir. Et cette magie opère actuellement du côté de Manchester City. Le club du nord de l’Angleterre négocie actuellement pour le transfert d’Ederson vers Galatasaray. Selon les informations de Fabrizio Romano, les Citizens auraient déjà refusé une offre de 10 millions d’euros, et en espèrent 25M€ pour boucler l’opération. Si l’écart est important, les deux clubs continuent d’échanger pour trouver un accord, et de son côté le gardien de but brésilien est lui très intéressé à l’idée de rejoindre Galatasaray.

Si le transfert va à son terme, Manchester City pourrait foncer sur Gianluigi Donnarumma, avec qui un accord est déjà ficelé selon les dernières informations en date, et alléger le PSG d’un gros salaire et de la dernière année de contrat de l’Italien.