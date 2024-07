A l’occasion du mercato d’été 2024, le PSG pourrait se séparer de certains de ses joueurs. Entre ceux qui n’entrent tout bonnement plus dans les plans de Luis Enrique et ceux qui représentent un véritable actif sur le marché, Manuel Ugarte se fraie une place.

Au cours de l’été 2023, il y a un an, Manuel Ugarte a été délogé des rangs du Sporting Portugal par les dirigeants du PSG qui ont activé sa clause libératoire d’un montant de 60 millions d’euros. Pour sa première saison en Rouge & Bleu, l’Uruguayen a porté le maillot à 37 reprises toutes compétitions confondues, étant le neuvième joueur le plus utilisé par Luis Enrique, et le troisième milieu de terrain derrière Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Toutefois, malgré un temps de jeu conséquent majoritairement acquis en première partie de saison, Manuel Ugarte n’a rien d’un titulaire en puissance sous les ordres du technicien espagnol. C’est ainsi qu’après avoir quelque peu disparu des radars, le milieu de terrain de 23 ans aurait nourrit des envies de départ. Ainsi, le porte de sortie qui se présente en direction de Manchester United pourrait bien tomber. Dans leur quête de renfort pour leur entrejeu, les dirigeants des Red Devils aurait coché le nom de Manuel Ugarte comme étant une priorité. Si les premières approches étaient bonnes et la relation entre le club de Premier League et le PSG pourrait faciliter les choses, le club de la capitale entend tout de même à minima se rapprocher des 60M€ déboursés il y a un an, afin de ne pas trop perdre sur le plan économique.

Manuel Ugarte poussé vers la sortie ?

Au cours des dernières semaines, la volonté affichée des dirigeants parisiens de recruter un autre milieu de terrain (Joshua Kimmich, Joao Neves …) permet également de comprendre à quel point Manuel Ugarte semble poussé vers la sortie et pourrait représenter une belle vente pour Luis Campos. C’est dans ce contexte que, selon les dernières indiscrétions de nos confrères de Foot Mercato, entre le Paris Saint-Germain et le club du nord de l’Angleterre, les discussions avancent, « les positions se rapprochent et l’idée de voir Manuel Ugarte avec le maillot de Manchester United prend de plus en plus de poids« . Actuellement engagé pour la Copa America avec sa sélection nationale de l’Uruguay en demi-finale face à la Colombie (jeudi à 2h), le numéro 4 du PSG ne devrait pas régler son avenir avant la fin de la compétition pour lui.