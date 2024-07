Ces dernières semaines, l’axe entre le PSG et Manchester United fait parler de lui et semble fluide. En effet, outre le dossier Manuel Ugarte, d’autres discussions se tiennent entre les deux clubs.

Après une première saison au Paris Saint-Germain qui n’a pas été des plus convaincantes, Manuel Ugarte pourrait ne pas s’éterniser sous les cieux parisiens. En effet, les différents échos de la presse sont unanimes : l’Uruguayen est proche de Manchester United. Si le milieu de terrain de 23 ans semble être une erreur de casting sous les ordres de Luis Enrique, ce denier pourrait retrouver des couleurs dans le nord de l’Angleterre avec Erik Ten Hag. Les dirigeants des Red Devils, en parallèle de ce dossier et après leur gros transfert qu’est celui de Leny Yoro, pourrait continuer de piocher dans les rangs parisiens. En effet, selon Sport, le technicien néerlandais de Manchester United souhaiterait pouvoir compter Xavi Simons dans son vestiaire la saison prochaine. Une piste sur laquelle Ruud Van Nistelrooy, entraîneur adjoint, travaillerait afin de séduire le joueur, et pour laquelle l’actionnaire Jim Ratcliff a donné son feu vert pour sortir le chéquier. Toujours selon le quotidien catalan, Manchester United pourrait briser les plans du Bayern Munich qui s’approcherait des 70M€ pour recruter Xavi Simons, et poser un chèque de 100M€ sur le bureau des dirigeants du PSG. Ces derniers attendraient patiemment l’offre de leurs homologues mancuniens. Un dossier qui pourrait donc se régler avec cette offre brutale des Mancuniens, à l’image du dossier Leny Yoro. Le transfert pourrait s’inscrire dans un mercato estival 2024 d’étroites collaboration entre le Paris Saint-Germain et Manchester United.

🚨 Nouvelle confirmation : Jadon Sancho a bien validé l’idée d’un départ au PSG. Des discussions ont eu lieu avec le clan du joueur depuis plusieurs joueurs 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Paris et MU sont en contacts puisque les Mancuniens souhaitent signer Manuel Ugarte ⏳



Selon les informations parues en France cette fois-ci, les deux clubs discuteraient pour plusieurs dossiers. Si la concurrence a existé pour Leny Yoro, le PSG et Manchester United échangent actuellement pour Manuel Ugarte, Xavi Simons, Bruno Fernandes ou encore Jadon Sancho. Une information qui va dans le sens de celle de Fabrizio Romano avancée le 26 juin dernier qui évoquait des échanges concernant « plusieurs joueurs » entre les deux clubs, qui entretiennent de bonnes relations.