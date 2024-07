Mercato : Manchester United pousse pour Manuel Ugarte

Dans sa quête de renfort au milieu de terrain, Manchester United semble avoir coché le nom de Manuel Ugarte. Un an après son arrivée au PSG, l’Uruguayen pourrait ne pas s’éterniser sous les cieux parisiens et rejoindre le nord de l’Angleterre.

Depuis plusieurs jours maintenant, Manuel Ugarte est envoyé loin du PSG et notamment sur les tablettes de Manchester United. En effet, les dirigeants du club de Premier League semblent avoir jeté leur dévolu sur le numéro 4 Rouge & Bleu. Si un renfort est attendu dans le nord de l’Angleterre, les Red Devils feraient aujourd’hui un véritable pressing afin de s’attacher les services de Manuel Ugarte. En effet, c’est ce qu’affirme Christopher Michel, journaliste pour Sport 1 en Allemagne. Ce dernier évoque le prix de 60 millions d’euros souhaité par le Paris Saint-Germain afin de récupérer le montant dépensé il y a un an lors du recrutement du milieu de terrain uruguayen en payant sa clause libératoire auprès du Sporting Portugal. Pour les dirigeants de Manchester United, le juste prix serait de 42 millions d’euros. Un entre deux pourrait être trouvé et le board mancunien resterait optimiste quant à la faisabilité et finalité de l’opération. Sur le site spécialisé Transfermarkt, la valeur marchande de Manuel Ugarte est estimée à 45 millions d’euros, lui qui demeure sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028. Les 37 matchs toutes compétitions confondues pour la première saison de l’Uruguayen sous les cieux parisiens pourraient être ses seuls disputés en Rouge & Bleu. Pour rappel, le joueur actuellement qualifié en demi-finale de Copa America avec l’Uruguay de Marcelo Bielsa.