Le temps passe et Manuel Ugarte continue de s’entraîner au Campus PSG. L’Uruguayen préfèrerait fouler les pelouses du centre d’entraînement de Carrington, en tant que joueur de Manchester United, et pousse pour cela.

Au PSG depuis l’été dernier, Manuel Ugarte a vu le club de la capitale payer sa clause libératoire d’un montant de 60 millions d’euros auprès du Sporting Portugal afin de s’attacher ses services. Après quelques premiers bons mois, le milieu de terrain a rapidement été relégué dans la hiérarchie des milieux de terrain au détriment de Vitinha et Fabian Ruiz, qui ont évolué tout à tour devant la défense. Une situation qui légitimement en convenant pas à l’Uruguayen, qui a fait mûrir des envies de départs, ne se voyant plus entrer dans les plans de Luis Enrique, et voyant également le Paris Saint-Germain recruter, à 70M€, le milieu de terrain le plus cher de son histoire : Joao Neves. Depuis le début de ce mercato estival, Manuel Ugarte est alors envoyé en direction de Manchester United. S’il a effectué son retour au Campus PSG après sa Copa América avec l’Uruguay, le numéro 4 parisien n’a pour autant pas vu de réelles avancées concernant son avenir. En effet, le Paris Saint-Germain ne souhaite pas perdre trop d’argent dans cette opération et espère en tirer près de 60 millions d’euros, un montant que Manchester United juge trop élevé. Ainsi, les négociations s’annoncent compliquées entre les deux clubs.

C’est dans ce contexte que l’agent de Manuel Ugarte, Jorge Mendes, s’est rendu dans le nord de l’Angleterre afin de discuter avec les dirigeants des Red Devils. En parallèle de ces discussions, le joueur de 23 ans insisterait pour rejoindre Manchester United, selon Fabrizio Romano. Ce dernier assure que les pourparlers se poursuivent, et que le club de la capitale est bel et bien ouvert à une vente. De son côté, en quête de renfort pour son entrejeu, le club de Premier League tente le tout pour le tout pour faire baisser la note, avant de se tourner vers une solution moins onéreuse en cas d’échec dans les négociations avec le PSG.