Mercato : Marco Asensio a la cote en Italie et en Espagne

A l’aube de l’ouverture des portes du mercato hivernal 2025, le PSG est attendu au tournant par ses observateurs. Dans le sens des départs, les noms sur lesquels ne compte plus Luis Enrique sont tous annoncés loin du club de la capitale.

Depuis le début de la saison 2024/2025, Marco Asensio a disputé 15 rencontres toutes compétitions confondues, comptant 2 buts et 4 passes décisives. Concernant sa situation contractuelle, à 28 ans, l’Espagnol est sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2026. S’il semblait avoir été choisi par Luis Enrique lors de son arrivée à l’occasion de l’été 2023, l’ancien attaquant du Real Madrid n’entrerait plus dans les plans de l’ancien sélectionneur de La Roja, faisant de lui un élément indésirable du groupe parisien. Ainsi, à l’aube de l’ouverture des portes du marché des transferts d’hiver, Marco Asensio pourrait faire l’objet d’intérêts. Selon les informations de nos confrères de Foot Mercato, le numéro 11 du PSG « est sur les tablettes de la Juventus cet hiver« . En effet, « le profil très polyvalent en attaque de Marco Asensio plaît à Thiago Motta et attire les convoitises« , précise le média français. Les premiers jours du mercato hivernal seront décisifs, et l’opération pourrait se faire dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. C’est en tous cas ce que souhaiterait la Juventus Turin, qui devra composer avec de la concurrence locale. Toujours selon Foot Mercato, l’Inter Milan se serait également montré intéressé ces dernières semaines.

Dans son pays natal, l’Espagne, des clubs dont l’identité n’a pas filtré sont également intéressés. Pour ce dossier, le point central sera la prise en charge du salaire dans le cadre du prêt.