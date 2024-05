Mercato – Marco Asensio a une idée claire sur son avenir

Arrivé libre de tout contrat l’été dernier au PSG, Marco Asensio n’a pas réalisé la saison qu’il souhaitait. Il compte revenir plus fort la saison prochaine.

Après huit ans au sein du Real Madrid, Marco Asensio a rejoint le PSG, libre de tout contrat, l’été dernier. Après des débuts prometteurs (2 buts et 1 passe décisive en 3 matches), l’international espagnol s’est blessé au pied lors du rassemblement de la Roja en septembre. Il manquera deux mois de compétition. À son retour sur les terrains, il est utilisé avec parcimonie par Luis Enrique. Dans les chiffres, lors de cet exercice 2023-2024, il aura participé à 19 matches de Ligue 1 pour 13 titularisations (1112 minutes de jeu, quatre buts, cinq passes décisives), six de Ligue des champions (une titularisation, 119 minutes), quatre rencontres de Coupe de France (2 titularisations, 213 minutes de jeu, un but, deux offrandes) et 24 minutes lors du Trophée des Champions.

Asensio veut revenir plus fort avec le PSG

Le quotidien sportif madrilène AS explique que le numéro 11 du PSG est conscient que sa première saison à Paris a été insipide. Mais il ne compte pas se démobiliser. Le média explique que l’ancien du Real Madrid veut tout faire pour convaincre Luis Enrique de lui donner plus de temps de jeu lors de la saison à venir. Même si des renforts doivent arriver à son poste, Marco Asensio veut tout faire pour que le coach espagnol, qui apprécie le joueur formé à Majorque, le voit comme un titulaire régulier lors de l’exercice 2024-2025. AS conclu en indiquant que Marco Asensio aussi que la saison prochaine, les analyses et les critiques seront logiquement bien moins complaisantes et qu’il faudra vraiment commencer à performer sur le terrain. Il sait qu’il doit faire bien mieux.