Mercato : Marco Asensio fait ses adieux au Real Madrid

Annoncé avec insistance du côté du PSG, Marco Asensio a fait ses adieux au Real Madrid par le biais de ses réseaux sociaux. Le club de la capitale espagnole a également publié un communiqué sur son site officiel afin d’officialiser le départ libre de son joueur. La piste le menant au Paris Saint-Germain se concrétise davantage.

A quelques heures de sa dernière rencontre avec le maillot du Real Madrid, Marco Asensio et son club formateur ont officialisé leur séparation. Sur ses réseaux sociaux, l’attaquant espagnol a partagé une vidéo dans laquelle il se remémore quelques souvenirs, en remerciant les supporters et son club. Sur son site officiel, le Real Madrid écrit : « Nous, madridistas, n’oublierons jamais sa carrière et son comportement exemplaire pendant tout ce temps. Le Real Madrid est et sera toujours sa maison, et il lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, bonne chance dans cette nouvelle étape« . Après 17 titres en 7 saisons dans son club de toujours, Marco Asensio est aujourd’hui sous contrat courant jusqu’à la fin de ce mois de juin 2023, et désormais libre de s’engager où il le souhaite. En ce sens, l’Espagnol est annoncé avec insistance du côté du Paris Saint-Germain. Selon les derniers échos de la presse, le joueur de 27 ans serait l’objet d’un contrat de 4 ans, associé à un salaire annuel de 10 millions d’euros avec le club de la capitale.

Avec cette officialisation de son départ, le journaliste spécialise du mercato, Fabrizio Romano, affirme que « Marco Asensio est prêt à finaliser les détails de son nouveau chapitre au Paris Saint-Germain dans les prochains jours« . Une arrivée qui pourrait faire de l’Espagnol la première recrue estival du PSG. A noter qu’avec l’annonce du départ de Sergio Ramos et le titre qui sera célébré ce soir, les différents dossiers, dont celui de l’entraîneur, pourraient s’accélérer dans les prochains jours.