Mercato : Marco Asensio vers Aston Villa ?

Pour son mercato hivernal 2025, le PSG semble conditionné à des ventes. En effet, malgré les dossiers de Khvicha Kvaratskhelia et Jhon Duran cités comme potentiels renforts, le club de la capitale doit dans un premier temps se séparer de joueurs.

Depuis le retour à la compétition de Gonçalo Ramos, le temps de jeu de Marco Asensio a fortement diminué. Malgré cela, l’international espagnol n’envisageait pas jusque-là, un départ. Cependant, l’intérêt d’Aston Villa pourrait avoir changé la donne. En effet, selon les informations d’RMC Sport, l’ancien du Real Madrid intéresse les Villans, et pourrait servir de monnaie d’échange pour faciliter le dossier Jhon Duran : « Si les discussions ne portent pas, à ce stade, sur un chassé-croisé entre Asensio et Duran, cet intérêt réciproque pourrait permettre au club francilien d’alléger la note dans l’hypothèse où l’arrivée de la jeune pépite sud-américaine de 21 ans se matérialise. Car même dans le cas où les deux joueurs se croiseraient entre la France et l’Angleterre, ce qui n’est pas dit, il faudrait que le PSG rajoute une indemnité complémentaire pour conclure l’affaire« . Une information confirmée du côté du journal Le Parisien qui précise qu’Unaï Emery, coach d’Aston Villa, apprécierait le profil et la polyvalence de Marco Asensio.