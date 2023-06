Mercato – Marcus Thuram entre le Milan AC et le PSG

Libre de tout contrat depuis l’annonce de la fin de son aventure avec le Borussia M’Gladbach, Marcus Thuram se présente comme une belle opportunité à saisir. Le PSG et le Milan AC se seraient d’ailleurs lancés dans une lutte acharnée pour le convaincre.

Le PSG compte bien faire feu de tout bois lors des premières semaines du mercato estival. Un mercato estival qui a ouvert ses portes en ce samedi 10 juin. L’objectif de Luis Campos parait somme toute assez clair : renforcer l’effectif rouge et bleu et ce, dans tous les secteurs. C’est en ce sens que Marcus Thuram est pisté avec grande insistance depuis un petit moment.

Le Milan AC joue les trouble-fêtes pour Marcus Thuram

L’ancien guingampais, qui sort de quatre saisons très concluantes sous la tunique du Borussia M’Gladbach, est désormais libre comme l’air sur le marché. Le PSG, qui cherche ardemment à renforcer son attaque, verrait en Marcus Thuram un complément parfait à ajouter à sa ligne offensive. Puissant, grand et capable d’évoluer dans un duo axial ou sur un côté, il coche beaucoup de cases, en plus d’être sans club. Problème, alors que le club rouge et bleu semblait posséder un avantage certain, l’entrée fracassante du Milan AC serait en train de rabattre quelques cartes. En effet, après avoir eu vent de l’accélération du PSG, les Lombards auraient, à leur tour, décidé de passer la seconde, relate Relevo par la plume de son journaliste, Matteo Moretto. Le Milan serait, en ce sens, en passe de rattraper son retard. Enfin, toujours d’après cette source, la semaine prochaine pourrait bien être décisive dans ce dossier.